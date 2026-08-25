La Policía de India usa cañones de agua para dispersar a manifestantes en nuevas protestas por la filtración de exámenes

Imagen de archivo de la Policía de India. - Europa Press/Contacto/Yousuf Sarfaraz

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de India ha hecho uso este martes de cañones de agua para dispersar a cientos de manifestantes que han vuelto a salir a la calle para protestar por la filtración de preguntas de exámenes para acceder a empleo público y denunciar irregularidades.

Las protestas se han concentrado en el estado de Bihar, en el noreste del país, donde los manifestantes han marchado hacia la residencia del gobernador, Ata Hasnain, para exigir que estos exámenes sean cancelados tras las informaciones sobre supuestas filtraciones.

Las protestas estallaron a raíz de la prueba realizada en diciembre de 2024, cuando más de 300.000 candidatos se presentaron para 2.000 puestos que se cubrieron en junio, tras dos rondas de pruebas y una entrevista. El Gobierno ha negado desde entonces cualquiera de estas acusaciones, pero ordenó que se revisaran los resultados en uno de los centros en los que se realizaron las pruebas.

Las imágenes difundidas por la agencia de noticias ANI muestran a decenas de manifestantes avanzando a través de las barricadas policiales antes de que los agentes comiencen a lanzar agua desde los cañones.

El ministro de Educación, Mithilesh Tiwari, ha señalado que las autoridades ya están abordando las demandas de los estudiantes, pero no ha dado más detalles al respecto. Las anteriores protestas provocaron en julio la dimisión de su antecesor, Dharmendra Pradhan, supuestamente responsable en aquel caso de la filtración de preguntas de los exámenes de acceso a la universidad.

Aquellas protestas estuvieron encabezadas por Abhijeet Dipke, líder del recién creado Partido Janta Cucaracha (un nombre con el que hace guiño a la formación del primer ministro, Narentra Modi), quien expresó su satisfacción tras conocerse la dimisión.

Ahora, la formación ha anunciado la convocatoria de una protesta pacífica en Nueva Delhi para el próximo mes, con la idea de protestar contra lo que consideran como el fracaso del Gobierno federal a la hora de cumplir con las promesas realizadas después de aquellas primeras manifestaciones.