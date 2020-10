Portugal baja de los 2.000 casos diarios por primera vez desde el récord del viernes

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud de Portugal (DGS), ha confirmado este domingo 1.856 nuevos contagios de coronavirus en el país y 19 fallecidos más, por debajo de las cifras del sábado (2.153 casos) y del récord del viernes (2.608 casos), pero todavía en cifras extremadamente altas dentro del perfil histórico de la pandemia en el país.

El último boletín confirma así que el número total de muertes registradas hasta el momento es de 2.181 (1.100 hombres y 1.081 mujeres), mientras que el total de casos confirmados es de 99.911 (45.484 hombres y 54.427 mujeres), de acuerdo con la estimación, recogida por el diario 'Publico'.

El Gobierno portugués ha registrado ya 59.000 personas recuperadas, es decir, unas 1.000 más que el día anterior, y actualmente hay 38.730 casos activos, 756 más que en el boletín publicado en la víspera.

En total, hay 1086 pacientes hospitalizados, 155 de los cuales están en unidades de cuidados intensivos (siete más que el día anterior).

Las autoridades han expresado su preocupación por la evolución de los contagios en las regiones metropolitanas de Lisboa y Oporto y el primer ministro, António Costa, ya no descarta la imposición de un nuevo confinamiento.

En una entrevista al diario 'Publico', ha asegurado que prefiere no contemplar una medida de este calibre, pero no se puede "excluir lo que la realidad impone". El estado de calamidad lleva aparejado límites a las reuniones de más de cinco personas, mientras que las fiestas privadas como bodas o bautizos no podrán contar con más de 50 invitados.