Presentan cargos contra la dueña de una tienda de Nueva Jersey por fabricar un desinfectante que provoca quemaduras

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han presentado cargos contra Manisha Bharade, la dueña de una tienda 24 horas del estado de Nueva Jersey, por fabricar un desinfectante de manos casero que ha provocado quemaduras a cuatro niños en el marco de la crisis por el brote del nuevo coronavirus.

Bharade, de 47 años, ha sido detenida y se enfrenta ahora a cargos por poner en peligro el bienestar de los menores y llevar a cabo prácticas comerciales engañosas al mezclar desinfectante espumoso con agua y envasarlo en pequeñas botellas que vendía en su tienda de River Vale.

"Dejadme ser perfectametne claro: Si intentas aprovecharte de los residentes durante una emergencia sanitaria tendrás que enfrentarte a las consecuencias", ha manifestado el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal.

"Los que quieran ganar dinero rápido explotando a otros se toparán con consecuencias civiles y penales", ha afirmado, según informaciones del diario local 'New York Post'.

La reacción alérgica provocada por el desinfectante casero de Bharade ha provocado quemaduras a cuatro niños de entre 10 y 11 años. Las fuerzas de seguridad acudieron a la tienda tras ver varias imágenes del producto en redes sociales junto a fotografías de las quemaduras provocadas en los brazos de los niños.

Uno de los menores ha tenido que ser hospitalizado, mientras que los otros tres han sufrido quemaduras de menor grado. En total han sido vendidas 14 botellas con la mezcla a diversos clientes, cinco de las cuales han sido ya entregadas a la Policía.

No obstante, los agentes han destacado que la dueña de la tienda, que vendía cada botella a 2,50 dólares, "no pretendía ganar mucho dinero con ello y obviamente no quería herir a nadie". "Pero carece de la formación, no es química", han expresado.

El brote de coronavirus, cuyo epicentro se encuentra en la ciudad china de Wuhan, ha dejado hasta el momento 29 muertos y más de 700 casos en Estados Unidos. A nivel mundial, el número de víctimas mortales es de más de 4.300 y el de caso confirmados de 121.000.