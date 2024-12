La presidenta saliente de Georgia dice a la UE que "la única salida pacífica a la crisis" son nuevas elecciones

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, ha asegurado este domingo al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que "la única salida pacífica a la crisis" en el país, tras la elección de forma indirecta de su sucesor, el exfutbolista y político Mijail Kavelashvili, es la convocatoria de nuevas elecciones.

"Esta noche he hablado con Costa sobre los últimos acontecimientos en Georgia. He remarcado que la única salida pacífica a la crisis es política: ¡a través de nuevas elecciones! Me ha asegurado que la Unión Europea seguirá apoyando al pueblo georgiano y su futuro europeo", ha expresado a través de su perfil en la red social X.

La oposición georgiana, que ha recibido el apoyo de la europeísta Zurabishvili, se ha enfrentado al Gobierno de Irakli Kobajidze con manifestaciones en las calles en protesta por las elecciones legislativas alegando fraude. La mandataria anunció que se mantendrá en el poder después de declarar ilegítima la votación del nuevo presidente, que ha contado con el boicot de la oposición.

Esta conversación tiene lugar en la víspera de una reunión de los ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, que incluye entre sus puntos del día la candidatura de Georgia al bloque comunitario y la cooperación en el marco de la Asociación Oriental. Asimismo, se abordará la invasión rusa de Ucrania o la situación en Oriente Próximo, especialmente en Siria y Líbano.