El presidente de Bangladesh designa al premio Nobel Mohamed Yunus primer ministro interino

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bangladesh, Mohamed Shahabuddin, ha designado al economista Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz, como nuevo jefe interino del Gobierno, después de que la anterior primera ministra, Sheij Hasina, saliese del país en medio de una ola de protestas sociales que ha dejado ya más de 300 muertos.

Yunus ya se había mostrado previamente dispuesto a encabezar una fase de transición, a petición de los movimientos estudiantiles. El presidente ha confirmado el nombramiento tras una reunión con los coordinadores de estos movimientos, según un portavoz presidencial citado por el periódico 'Dhaka Tribune'.

"Cuando me contactaron en nombre de los estudiantes, al principio no acepté", explicó Yunus al anunciar que había aceptado la invitación de los manifestantes, según una fuente cercana al Nobel de la Paz citada por el diario bangladesí 'The Daily Star'.

"Si los estudiantes pueden sacrificar tanto, si la gente del país puede sacrificar tanto, entonces yo también tengo cierta responsabilidad", dijo Yunus, quien se encuentra en el extranjero para recibir tratamiento médico, si bien también ha sido invitado por el Comité Olímpico para asistir a los Juegos de París.

Yunus, en libertad condicional tras ser condenado en enero a seis meses de cárcel por infringir las leyes laborales del país, recibió el Nobel de la Paz en 2006 por su trabajo al frente del Banco Grameen, cuyo programa de microcréditos sin intereses sacó de la pobreza a millones de personas en Bangladesh.

El economista tiene ante sí el reto de aplacar un malestar social dirigido en un primer momento contra el sistema de cuotas que reserva el 30 por ciento de los empleos públicos para los hijos de veteranos de la guerra de la Independencia, pero que terminó derivando en un desafío sin precedentes contra Hasina, huída a India.