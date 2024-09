El presidente de Guinea Bissau anuncia que no buscará un segundo mandato en las próximas elecciones

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha anunciado que no se presentará como candidato a un segundo mandato en las elecciones que tendrán lugar a finales de este año argumentando que quiere dejar paso a políticos "más preparados" que él mismo y otros destacados políticos durante los últimos años.

Embaló ha desvelado ante la prensa que su esposa le comentó recientemente que no debería presentarse a un segundo mandato. "Le pregunté por qué y me dijo que no me merezco todo lo que se está llevando a cabo contra mí", ha sostenido.

Así, ha manifestado que el martes le trasladó a su esposa que había decidido no concurrir a las urnas. "Le confirmé que no me voy a presentar a un segundo mandato", ha dicho tras una reunión del Consejo de Ministros, según ha recogido la agencia estatal guineana de noticias ANG.

El mandatario ha recalcado sin embargo que no espera ser sustituido por figuras tradicionales de la política del país africano, como Domingo Simoes Pereira o Nuno Gomes Nabiam, sino por una cara nueva. "Lo digo porque Guinea Bissau merece ser liderada por personas más preparadas que nosotros, los líderes políticos actuales", ha argüido.

Las presidenciales no tienen aún fecha fijada, si bien se espera que se celebren entre noviembre y diciembre. Las parlamentarias se celebrarán el 24 de noviembre y no se descarta que las autoridades apuesten por celebrar la votación de forma conjunta.

Embaló tomó posesión en febrero de 2020 tras imponerse en la segunda vuelta a Simoes Pereira, respaldado por el gubernamental Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGCV), que hasta entonces había liderado el país desde su independencia de Portugal en 1974.

El presidente ha sido objeto de dos intentonas golpistas. La primera tuvo lugar en febrero de 2022, cuando un grupo de personas armadas atacó el Palacio de Gobierno durante una reunión del Consejo de Ministros en la que participaba Embaló, en medio de unas tensiones políticas ahondadas por una cuestionada remodelación del Ejecutivo por parte del mandatario.

Posteriormente, Embaló denunció otra intentona en diciembre de 2023 tras los enfrentamientos desatados en la capital, Bissau, tras un ataque perpetrado por miembros de la Guardia Nacional para liberar por la fuerza a dos altos cargos del Gobierno detenidos por presunto fraude, lo que derivó en combates entre varias agencias de seguridad.

El presidente acusó al ex primer ministro Gomes Nabiam de estar implicado en la intentona de 2022, mientras que apuntó directamente a Simoes Pereira tras los incidentes de 2023, que le llevaron a ordenar la disolución del Parlamento, encabezado precisamente por el jefe del partido opositor.