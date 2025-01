El presidente de Israel reconoce que el pacto con Hamás puede despertar "miedos y dolor"

Insta al Gobierno a aprobar el trato y pide respetar a aquellas familias de víctimas y rehenes que no estén de acuerdo con el pacto

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha reconocido este miércoles que el acuerdo alcanzado este miércoles con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos puede despertar "miedos y dolor" entre la población israelí, pero considera que es la mejor opción para el país.

"Este acuerdo, cuando se apruebe y se implemente, traerá consigo momentos profundamente dolorosos, desafiantes y angustiosos", ha reconocido Herzog, que ha aprovechado para matizar que el pacto aún tiene que ser aprobado por el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien aún no se ha pronunciado al respecto a pesar de la confirmación de sus socios.

Fuentes oficiales apuntan a 'The Times of Israel' que el primer ministro israelí no comparecerá en público por el momento y que tan solo se referirá al acuerdo una vez que el pacto esté completamente cerrado.

Herzog ha subrayado que la respuesta militar israelí sobre Gaza a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 han tenido "un gran coste en sangre", aludiendo a los más de 300 militares israelíes fallecidos durante los combates en Gaza. Asimismo, ha destacado que, "mediante enormes esfuerzos diplomáticos, sociales y de seguridad", finalmente se ha logrado alcanzar una "oportunidad" que hay que "aprovechar".

El mandatario israelí ha destacado durante un discurso compartido en redes sociales su empatía con los familiares de los rehenes, para quienes "estas horas y días son un infierno en la tierra". "Hago un llamamiento a todos nosotros para que mostremos una inmensa sensibilidad hacia todas las familias de los cautivos, incluidas aquellas que están profundamente dolidas por este acuerdo", ha señalado.

Finalmente, Herzog ha trasladado su agradecimiento no solo a Netanyahu, sino también al equipo negociador de Qatar y de Egipto y al presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, y su sucesor en el cargo, Donald Trump, por los esfuerzos para alcanzar el pacto y por seguir comprometidos para que se cumpla "cada etapa" del acuerdo y se libera hasta el último rehén.

Antes de que Herzog saliera a pronunciar su discurso, un grupo de manifestantes --identificados por la prensa israelí como de derechas-- se han congregado en uno de los puntos de acceso de la ciudad de Jerusalén, donde han bloqueado el tráfico en señal de desacuerdo con el pacto alcanzado con Hamás mientras proclamaban consignas contra la población palestina en Gaza.

LA OPOSICIÓN CELEBRA EL ACUERDO

Por su parte, Yair Lapid y Benny Gantz, dos de los principales líderes opositores de Israel, han mostrado su aprobación por un acuerdo que consideran que se ha demorado más de la cuenta. "Todo el país está conteniendo la respiración", ha manifestado el ex primer ministro Lapid.

"Quiero enviar un enorme agradecimiento en nombre de todo el país al presidente Trump y su equipo, al presidente Biden, a los qataríes y a los egipcios, gracias a quienes esto está sucediendo y sin los cuales no habría ocurrido", ha manifestado un Lapid que ha asegurado a Netanyahu "una red de seguridad" mientras exista un acuerdo para la liberación de rehenes.

Por su parte, Gantz, quien durante los primeros compases del conflicto llegó a formar parte del gabinete de guerra, ha garantizado a Netanyahu no solo su apoyo público al acuerdo, sino que ha dejado la puerta abierta a un respaldo "político" al primer ministro en un momento en que sus socios más ultranacionalistas pudieran marcar distancias por negociar con Hamás.

"Debemos aprovechar el periodo de implementación de la primera etapa (del acuerdo) para llegar a un acuerdo que permita el retorno de todos nuestros secuestrados y ejercer más presión política para reemplazar el gobierno de Hamás. Es posible", ha remachado Gantz, otrora ministro de Defensa israelí.