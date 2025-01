MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha afirmado este martes que "se está más cerca que en cualquier otro momento en el pasado" de lograr un acuerdo en las negociaciones indirectas entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en la Franja de Gaza y una liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Puedo confirmar que las conversaciones tienen lugar al más alto nivel en Doha en estos momentos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, quien ha afirmado que estos contactos "están en la etapa final". "Obviamente, hasta que no haya un anuncio, no habrá un anuncio, por lo que no hay que estar más emocionados de lo necesario sobre lo que está pasando".

"Todo lo que puedo decir es que estamos más cerca que en cualquier otro momento en el pasado de lograr un acuerdo", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que aún deben pactarse diversos flecos, según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira. "Creo que (Qatar) ha sido capaz, a través de negociaciones y de nuestros socios en Egipto y Estados Unidos, de minimizar muchos de los desacuerdos entre las partes", ha recalcado.

Sigue en Europa Press el minuto a minuto del conflicto en Oriente Próximo: