El presidente luso sostiene que todavía "no es el momento" de que Portugal reconozca el Estado de Palestina

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sostenido este miércoles que todavía "no es el momento" de que Portugal reconozca el Estado de Palestina, después de que se haya abierto el debate en el continente ante la decisión de España, Irlanda y Noruega de hacer lo propio.

"Me preguntan, ¿y el reconocimiento como Estado? La posición de Portugal, que no es la del Gobierno, ni la del Parlamento, ni la del presidente, es la posición de Portugal en su conjunto, es entender que no es el momento adecuado para este paso. Cuando sea apropiado, se tomará", ha declarado el jefe de Estado.

Rebelo de Sousa ha afirmado que "la posición portuguesa es muy clara", ya que defienden "desde hace tiempo, en línea con Naciones Unidas, la existencia de dos pueblos y dos Estados", según ha indicado en declaraciones a la prensa desde Roma al ser preguntado por esta cuestión, tal y como recoge la agencia de noticias Lusa.

"Portugal dio un paso en un momento determinado cuando entendió que Palestina debía estar asociada en términos de estatus en el marco del régimen jurídico de la ONU. Ahora ha dado un paso más al entender que debía pasar a ser miembro de pleno derecho de Naciones Unidas", ha relatado en referencia a una votación este mes en la Asamblea General, que fue "abrumadora".

Los anuncios por parte de España, Noruega e Irlanda --que han llevado a Israel a llamar a consultas a sus embajadores en estos tres países-- elevan a 146 el número de Estados miembro de Naciones Unidas que reconocen al Estado de Palestina. Malta y Eslovenia han afirmado igualmente que podrían dar este paso próximamente, mientras que Israel ha criticado todas estas decisiones y ha afirmado que tendrán un impacto negativo sobre la región.

Actualmente hay nueve Estados miembros de la UE que reconocen a Palestina. Ocho de ellos --Bulgaria, Chipre, República Checa, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia-- dieron el paso en 1988, antes de su entrada en la UE, mientras que Suecia lo hizo en solitario en 2014 cumpliendo una promesa electoral de los socialdemócratas.

La mayoría de los países que han reconocido a Palestina se encuentran en África, Asia y América del Sur. No obstante, ese reconocimiento no le ha valido a Palestina para convertirse en un miembro de pleno derecho de la ONU, ya que necesita el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. El último intento de lograr el apoyo del Consejo de Seguridad ocurrió el 18 de abril, pero se frustró tras el veto de Estados Unidos.