El presidente del Parlamento iraní se burla del desatino de Bessent en las predicciones económicas de EEUU

Archivo - Mohamad Baqer Qalibaf - Shadati / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha bromeado este miércoles reclamando un Premio Nobel para el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, alegando el fracaso de sus predicciones económicas.

"Vamos a 'jugar con los porcentajes'. No en cuanto a probabilidades, sino en cuanto a los aumentos porcentuales", ha señalado en sus redes sociales, donde se ha referido al dato de inflación en Estados Unidos de septiembre, que ha situado la tasa de precios del 3,7%, frente al 3,4% del mes anterior y por encima de los pronósticos de los analistas.

"Por cierto, 'No tendrán nada en dos semanas', 'Los pozos explotarán en tres días' y 'El día D económico' ya han pasado. El tiempo es relativo; resulta que podría ser irrelevante. ¿Un Premio Nobel de Física Práctica para el Ministerio de Hacienda?", ha agregado el también jefe de la delegación negociadora de Irán.

Qalibaf ha incluido en su publicación titulares de prensa sobre el aumento de la inflación y los precios de la energía en el país norteamericano y, como en otras ocasiones, imágenes del Coyote para refutar la idea de que la economía estadounidense está en una fase de despegue, como presumen sus autoridades.

Poco antes, Qalibaf ha comparecido en un discurso en el que ha reiterado que la naturaleza de su guerra contra Estados Unidos es una de desgaste al explicar que "hay llevar al enemigo a la desesperación y obligarlo a aceptar nuestras demandas" pero en modo alguno contempla un conflicto sin final a la vista.

"No buscamos una guerra sin fin ni negociaciones prolongadas", ha añadido. "Debemos estar preparados para la guerra, debemos luchar y debemos negociar, y debemos crear una disuasión duradera. "Nadie debería atreverse a atacarnos. Quien tenga semejante idea insensata debería basarse en la experiencia y saber que Irán es poderoso y no puede combatirnos ni plantarnos cara", ha dicho.

Por último, el jefe negociador iraní ha recomendado que las victorias militares se consoliden en el terreno político, para convertirlas en "un documento sobre la derrota del enemigo" para "proteger los intereses del país, incrementar los recursos, y ganar así el tiempo necesario para consolidarlos".