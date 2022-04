El presidente de Ucrania afirma que no ha recibido ningún borrador por parte de Rusia para una solución del conflicto

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este miércoles que no ha recibido ninguna oferta por escrito por parte de Rusia para una solución negociada del conflicto, un texto que, según Moscú, han elaborado durante al menos ocho semanas.

"No he oído nada, no he visto nada. Estoy convencido de que no nos han entregado nada", ha dicho el mandatario ucraniano, según ha recogido DPA, en una conferencia de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha visitado el país por sorpresa para reunirse con Zelenski.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha informado de que los negociadores rusos han entregado el borrador de un documento "con redacción clara" a la parte ucraniana, aunque no precisó más detalles sobre su contenido.

"En este momento, nuestro borrador del documento ha sido entregado a la parte ucraniana", ha trasladado Peskov en rueda de prensa, donde ha matizado que "incluye formulaciones elaboradas y absolutamente claras".

"La pelota está en su lado, estamos esperando una respuesta", ha continuado, antes de asegurar que, en cuanto a plazos, "depende de la parte ucraniana". En este sentido, según ha recogido la agencia de noticias Interfax, ha hecho hincapié en que "la dinámica de trabajo del lado ucraniano deja mucho que desear".

"Los ucranianos no muestran una gran inclinación a intensificar el proceso de negociación", ha continuado, recordando que el presidente, Vladimir Putin, ya criticó que los negociadores ucranianos "se desvían constantemente de los acuerdos previamente confirmados, de sus palabras, cambiándolas constantemente".

No es la primera vez que Peskov se expresa en estos términos. El lunes, ya dijo que la dinámica de las negociaciones "deja mucho que desear" y explicó que la parte ucraniana "no demuestra una constancia especial" en los puntos que acuerdan las partes".

Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha expresado este mismo miércoles que Moscú ha perdido ya "toda la confianza en los negociadores ucranianos", por lo que ha manifestado que la situación "se desarrolla sobre el terreno".

"No hay algo como confía y verifica, simplemente hay que verificar porque no existe ya la confianza en esta gente desde hace mucho tiempo", ha afirmado en relación a las autoridades de Kiev, según ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión Rossiya 24.

Así, ha indicado que Rusia ya estaba preparada para que Ucrania se comportara de forma "incoherente durante las negociaciones". "Desde la oficina de un hombre que se llama a sí mismo presidente de Ucrania se hizo una propuesta para llevar a cabo negociaciones. Rusia no la rechazó", ha explicado.

"GRAVEMENTE ALARMADOS" POR LA SITUACIÓN

En el marco de las negociaciones, Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, ha indicado en rueda de prensa que se han entregado cartas a las misiones de la ONU de Rusia y Ucrania pidiendo una visita a ambos países para facilitar el alto el fuego, una información ya facilitada anteriormente por el propio Guterres.

"El secretario general dijo, en este momento de gran peligro y consecuencias, que le gustaría discutir medidas urgentes para lograr la paz en Ucrania y el futuro del multilateralismo basado en la Carta de la ONU y el Derecho Internacional", ha indicado Dujarric.

En este sentido, ha asegurado que desde Naciones Unidas están "gravemente alarmados" por la creciente crisis humanitaria en Ucrania en medio de una intensificación de la ofensiva rusa en el este del país, según un comunicado de la ONU.

"Nuestros colegas humanitarios también nos dicen que un nuevo convoy humanitario interinstitucional liderado por la ONU llegó a salvo a Chernígov, una ciudad en el norte de Ucrania que ha estado sitiada hasta hace poco y está muy afectada por la guerra", ha explicado.

En concreto, ha dicho que estos nueve camiones de suministros esenciales para más de 13.800 personas serán distribuidos por la Cruz Roja de Ucrania y sus socios locales. Además, ha subrayado que este material "todavía está muy lejos de lo que se necesita en este momento en Ucrania".

Entre la ayuda humanitaria se encuentran alimentos para 5.000 personas y cereales infantiles para más de 1.600 niños; láminas de plástico, bidones y mantas para 3.000 personas; colchones, mantas térmicas y lámparas solares para 2.500 personas, y suministros de agua para más de 1.600 personas.

En paralelo, Dujarric ha detallado que el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) ha informado de la entrega de más de 13 toneladas de suministros de salud reproductiva a siete hospitales en Dnipro, Járkov, Kiev y Zaporiyia.

Asimismo, han llegado a Ucrania 27 toneladas adicionales de suministros y medicamentos críticos para la salud reproductiva que se distribuirán a hospitales de maternidad en Chernígov, Sumy, Jersón, Mikolaiv y cuatro ciudades más para satisfacer las necesidades de más de 1,5 millones de personas. Además, otras 41 toneladas están programadas para llegar a finales de mayo.

"Aún no hemos podido llegar a áreas donde las personas necesitan apoyo desesperadamente, en particular Mariúpol y Jersón, a pesar de los grandes esfuerzos y el compromiso continuo con las partes en conflicto. Continuamos nuestro diálogo con ambas partes con el objetivo de urgentemente", ha dicho Dujarric.