El primer ministro de Perú rechaza toda "responsabilidad política" de la violencia en las manifestaciones

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Perú, Ántero Flores-Aráoz, ha considerado este domingo que no tiene "responsabilidad política" por los fallecidos y heridos que dejaron los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales durante la segunda gran manifestación contra el Gobierno del presidente, Manuel Merino.

"Yo no. No soy responsable político", ha declarado a radio Exitosa Noticias antes de indicar que su actual cargo como jefe de Gabinete durante unas protestas que exigen la dimisión del Gobierno "no significa que tenga responsabilidad de la violencia que ha sido azuzada".

"Yo no me apego a ningún cargo, lo que quiero es que si hay una transferencia, que sea ordenada", ha añadido.

En su lugar, el primer ministro ha confirmado la renuncia del ministro del Interior del país, Gastón Rodríguez, quien se siente "lógicamente afectado" porque es su ámbito, el que tiene "responsabilidad, indiscutiblemente" en lo ocurrido durante la marcha del sábado, que se saldó con dos muertos y casi 100 heridos, 63 de ellos hospitalizados.

"Y él (Rodríguez) ha asumido y él, de 'motu proprio', nadie le ha pedido su renuncia, él solito renunció en un acto de mucha dignidad", ha añadido.

El mandatario ha isistido en que no renunciará a su cargo por propia voluntad porque "no hay que dejar al país en la anarquía", ya que "el vacío de poder puede ser terrible".

"Hay que buscar que haya tranquilidad, todo lo que ha sucedido es muy lamentable, dolorosísimo, pero hay que mirar que no solamente hay jóvenes, civiles, que han sido afectadas sus vidas, su integridad, también los hay de la policía", ha declarado.

"(Ha sido) Realmente incalificable, necesitamos tranquilidad, el país no puede estar así, no puede ser tampoco ingobernable, la anarquía podría ser el peor de los escenarios por eso hay que tener tranquilidad y buscar soluciones", ha concluido.

Mientras tanto, ya ha comenzado en la capital, Lima, la Junta de Portavoces del Congreso, el primer encuentro institucional tras la explosión definitiva este sábado por la noche de las crisis que se ha ido fraguando desde el lunes, con el cese del ahora expresidente Martín Vizcarra.

Vizcarra, hay que recordar, sucumbió a una moción de censura "por incapacidad moral permanente", debido a los últimos episodios de una trama de corrupción por la que habría recibido 2,3 millones de soles (unos 543.000 euros) a cambio de contratos de obras públicas cuando ejercía como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.