La primera ministra de Bangladesh acusa a Birmania de bloquear el retorno de los rohingyas

Publicado 26/09/2018 9:22:46 CET

NUREVA YORK, 26 Sep. (Reuters/EP) -

La primera ministra bangladeshí, Sheij Hasina, ha acusado a las autoridades birmanas de retrasar con excusas el plan de retorno de los más de 700.000 refugiados rohingya que han cruzado la frontera en el último año y ha subrayado que Bangladesh "no puede soportar una carga más".

"Ya tenemos a 160 millones de personas en mi país", ha subrayado Hasina, que de esta forma ha rechazado cualquier medida enfocada a una integración más permanente de los refugiados y ha apostado por seguir trabajando en aras de un retorno que sigue sin calendario.

Hasina, que encara ya elecciones en diciembre, ha explicado en una entrevista con Reuters que no quiere entrar en una disputa diplomática con el país vecino, pero ha sugerido que la paciencia cada vez es menor con la líder 'de facto' birmana, Aung Sann Suu Kyi, y con el Ejército, el "principal poder" en Birmania.

Los dos países llegaron a un acuerdo en noviembre para comenzar la repatriación en los dos meses siguientes, pero los trabajos no han comenzado. Tampoco se han dado pasos pese la firma a principios de junio de nuevos compromisos con Naciones Unidas.

"Aceptan todo, pero lamentablemente no actúan. Ese es el problema", ha reprochado la dirigente bangladeshí, que ha acusado a las autoridades birmanas de "buscar nuevas excusas" conforme pasa el tiempo.

El Gobierno de Birmania ha asegurado que ya ha construido los centros de tránsito que servirán para albergar en un primer momento a los rohingyas que acepten volver, pero ha acusado a las autoridades de Bangladesh de no entregar los formularios adecuados.

Ante la falta de avances, Bangladesh se plantea trasladar a los refugiados a la isla de Bhasan Char, proclive a las inundaciones, pero Hasina ha insistido en que su reubicación en la parte continental "no es en absoluto una posibilidad" y" no es aceptable", ya que se trata de ciudadanos birmanos --aunque no sean reconocidos como tal--.