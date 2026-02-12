La primera ministra laborista de Barbados arrasa en las elecciones y gana todos los escaños por tercera vez

Archivo - Mia Mottley, primera ministra de Barbados. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, del Partido Laborista, ha arrasado este domingo por tercera vez consecutiva en las elecciones generales de su país, donde se ha hecho con los 30 escaños que conforman el Parlamento.

Mottley ha obtenido cifras muy similares a las logradas en las elecciones de 2018 y 2022, cuando también arrasó al Partido Laborista Democrático (DLP), que consiguió representación parlamentaria por última vez en las elecciones de 2013.

La primera ministra, de 60 años, ha prometido trabajar por un Barbados más igualitario, con mayores oportunidades y menos pobres, así como reforzar la democracia, cuando se cumplen 76 años desde que se decretó el sufragio universal.

El líder del DLP, Ralph Thorne, ha reconocido que el resultado ha sido "bastante decepcionante", aunque ha destacado que han desplegado una "campaña limpia" y a pesar de todo han sabido llevar los temas que interesa al pueblo de Barbados. "Seguimos adelante convencidos de que lo que haces es relevante", ha dicho.

Durante la jornada electoral, Thorne denunció que no pudo votar por no aparecer en el censo electoral del distrito electoral en el que reside actualmente, y sí en el de su anterior domicilio, un problema, apuntó, que afectó a "muchos" barbadenses, según contó a la cadena estatal CBC.