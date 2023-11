El principal sospechoso del asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur se declara no culpable

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Duane Keith Davis, conocido como 'Keffe D' y principal sospechoso del asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur en septiembre de 1996, se ha declarado este jueves no culpable de homicidio casi 30 años después de su muerte.

Davis, de 60 años, ha comparecido esposado de manos y pies, con un mono azul, ante un tribunal en Las Vegas, donde fue detenido el pasado mes de septiembre por la Policía Metropolitana. La audiencia se ha retrasado varias semanas porque no contaba con un representante legal, según ha informado el diario 'The New York Times'.

La casa del arrestado en Henderson fue registrada en julio como parte de la investigación llevada a cabo por las autoridades policiales con el fin de esclarecer el tiroteo que acabó con la vida del músico hace ya 27 años.

En noviembre de 1994, Shakur fue víctima de un tiroteo cuando dos hombres asaltaron al rapero en plena calle, le dispararon cinco veces y le robaron. Sobrevivió a aquel suceso --que le dejó dos heridas en la cabeza-- y acusó a varios raperos de peso como Biggie Smalls y P.Diddy de estar detrás de aquel asalto.

Tupac Shakur murió el 13 de septiembre en el hospital a los 25 años tras ser acribillado seis días antes a balazos en su coche en una de las grandes avenidas de Las Vegas. El rapero asistió poco antes de su asesinato a una pelea de boxeo.

Pese a la juventud que tenía en aquel momento, es considerado como uno de los raperos más importantes e influyentes de la historia del rap. Sus canciones se caracterizaron por denunciar problemas sociales de la época. Comenzó su carrera en la música en enero de 1991 y, entre sus éxitos, destacan temas como 'Changes', 'Old School' o 'So Many Tears'.