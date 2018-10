Putin entiende las sanciones como un intento de contener a Rusia más que como castigo por su supuesta injerencia

Actualizado 10/03/2018 13:44:53 CET

MOSCÚ, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, considera que las sanciones de EEUU a su país no tienen nada que ver con la presunta injerencia rusa en el proceso electoral norteamericano sino con el deseo de "contener" el desarrollo nacional.

Putin, en una entrevista a la cadena NBC, ha indicado "las sanciones no tienen nada que ver con una mítica injerencia rusa en las elecciones de EEUU". "Tienen otro objetivo, impedir el desarrollo de Rusia, contenerla", ha subrayado el mandatario.

A la vez Putin ha manifestado que "es imposible contener a Rusia" y sugirió mantener el diálogo en vez de buscar métodos para contener su desarrollo. Moscú niega rotundamente cualquier interferencia en las elecciones estadounidenses.

En cuanto a su futuro político a largo plazo, Putin ha asegurado que no tiene intención de seguir en el Kremlin más allá de 2024, cuando concluye el próximo mandato presidencial y ha rechazado así modificar la Constitución como ha hecho el líder chino Xi Jinping.

"Nunca he cambiado la Constitución. No lo he hecho para adecuarla a mí y no tengo previsto hacerlo ahora", ha apuntado. Además, ha rechazado los rumores que sugieren que no quiere abandonar el poder porque sería peligroso para él.

"¿Por qué pensáis que detrás mío vendrá necesariamente gente dispuesta a destruir todo lo que he hecho en los últimos años?", se ha preguntado Putin. De hecho, ha reconocido que ha estado planteándose quién podría ser su sucesor, aunque ha subrayado que la decisión la tomará el pueblo ruso. "No pasa nada por pensarlo, pero al final saerá el pueblo ruso el que lo decidirá", ha apostillado.

Putin aspira a un cuarto mandato presidencial en las elecciones del próximo 18 de marzo en las que no estará el principal opositor a Putin, Alexei Navalni, inhabilitado por los tribunales. En la entrevista, Putin ha sido interrogado sobre una posible amnistía. "Cualquier hombre puede ser perdonado si se lo merece", ha apuntado Putin.

Así, el mandatario ruso ha expresado su disposición a "cooperar con esa gente" de la oposición "para intentar hacer nuestro país más fuerte, competitivo, eficiente y autosuficiente".

Putin ha defendido además un futuro acuerdo sobre seguridad informática con Estados Unidos. "Sentémonos y firmemos un acuerdo sobre el trabajo en el ciberespacio y lo cumplamos", ha planteado el mandatario. Rusia está lista "para hablar de cualquier tema, incluido sobre los misiles, el ciberespacio y la lucha contra el terrorismo", ha asegurado.

Así, ha pedido dialogar con tranquilidad sobre estos asuntos. "Creo que el actual presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) busca dialogar, pero hay fuerzas que quieren impedírselo", ha señalado Putin.

Además, Putin ha abogado por que las potencias mundiales aúnen esfuerzos para hacer frente al terrorismo en vez de cruzar amenazas. "Para defenderse de los ataques terroristas las grandes potencias no deben crear amenazas sino aunar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo", ha afirmado.