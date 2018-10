Al Qaeda reivindica el ataque con morteros contra un colegio electoral del norte de Malí

Actualizado 30/07/2018 15:07:36 CET

BAMAKO, 30 Jul. (Reuters/EP) -

Una filial de Al Qaeda ha reivindicado este lunes la autoría del ataque con morteros perpetrado el domingo contra un colegio electoral del norte de Malí, en "un claro mensaje a Francia y sus peones en el país de que la guerra no ha terminado", en alusión también a las fuerzas de paz de Naciones Unidas.

Los terroristas lanzaron una decena de morteros en la localidad de Aguelhok, en la región de Kidal. Uno de ellos explotó a unos cien metros de un colegio electoral, lo que obligó a suspender temporalmente la votación.

El grupo Jama'a Nusrat ul Islam wa al Muslimin (JNIM), que aglutina a milicianos vinculados a Al Qaeda en el Sáhara, ha publicado un comunicado en el que asume el ataque. "Todo el mundo sabe que el ganador de estas elecciones será solo un peón en manos de Francia y los países de la Cruza", reza el texto, recogido por el portal de seguimiento de información terrorista SITE.

La votación aún proseguía este lunes, un día después de que se abriesen los colegios para determinar si el actual presidente, Ibrahim Boubacar Keita, obtiene un segundo mandato.

Aunque el proceso ha transcurrido de forma pacífica en general, el Gobierno ha admitido que 644 de los casi 23.000 centros previstos no han podido funcionar. El Ministerio de Administración Territorial ha informado de que 4.632 se han visto afectadas por "ataques armados u otros actos de violencia".

"Mi familia acaba de decirme que no pudo ir a votar por la inseguridad en la región de Monti. Las cosas no han ido bien", ha afirmado Issamadou Sagra, que ha votado en la capital, Bamako. "Ahora estamos preocupados por los resultados finales. Podrían no ser creíbles", ha aseverado.