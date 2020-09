Reabren los colegios en Turquía tras cinco meses de cierre a causa del coronavirus

Una mujer con mascarilla en Ankara. - Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

El país supera los 7.500 muertos con 302.867 contagios

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos han abierto sus puertas este lunes en Turquía tras cinco meses de cierre a causa de la pandemia de coronavirus, que ha dejado ya 7.506 muertos y 302.867 contagios en el país.

La reanudación de las clases, que se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, ha tenido lugar después de que el Gobierno anunciara el inicio del curso académico el pasado 31 de agosto.

En este sentido, los más pequeños seguirán acudiendo a clase de forma presencial, mientras que los alumnos de cursos más altos podrán participar de forma semipresencial o telemática a través de los canales educativos de la cadena de televisión pública TRT.

Esta semana, los estudiantes de preescolar y primaria podrán acudir un solo día a clase, según informaciones del diario 'Hurriyet', que indica que la asistencia no será obligatoria. Los padres podrán así elegir si llevar o no a sus hijos al colegio sin tener que presentar justificación alguna. Aquellos que no acudan tendrán que seguir la clase a través de Internet.

El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, ha señalado que en el último día se han sumado 1.519 casos de coronavirus y 61 fallecidos. Además, otros 1.116 han logrado recuperarse, lo que sitúa el total en 267.233 desde el inicio de la pandemia.