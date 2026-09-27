Reino Unido asegura que Argentina "no tiene capacidad" para tomar las Malvinas

Archivo - El ministro de Defensa británico, Wes Streeting (archivo) - Aaron Chown/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha afirmado que Argentina "no tiene capacidad" para tomar el control de las islas Malvinas y que, en cambio, Reino Unido está capacitado para defender el archipiélago.

"Esto no es 1982. Los argentinos carecen de la capacidad para tomar las islas Falkland. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas", ha afirmado Streeting en una entrevista publicada por 'The Sun on Sunday'.

Así, ha reprochado al presidente argentino, Javier Milei, la difusión de "la misma propaganda falsa de siempre" al afirmar que las islas pertenecen a Argentina.

"Lo que hemos visto del presidente de Argentina es lo mismo que oímos de los argentinos año tras año: quejarse de las Falkland (Malvinas), diciendo que son suyas", ha apuntado. "Este asunto se resolvió en 1982, y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las islas Falkland, la inmensa mayoría de los cuales, como saben, eligen ser británicos, y nosotros lo apoyamos", ha resaltado.

El ministro ha respondido con un rotundo "Sí" a la pregunta de si Reino Unido tiene capaciad para proteger militarmente las islas si Argentina enviara buques de guerra.

Milei defendió el pasado jueves la soberanía argentina sobre las Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU. De hecho, criticó a la ONU por "mirar hacia otro lado con la causa".

La guerra, iniciada el 2 de abril de 1982 por la dictadura argentina con la invasión del archipiélago, se cobró la vida de 255 soldados británicos y 650 combatientes argentinos. Argentina tuvo que retirarse tras poco más de dos meses de enfrentamientos ante el despliegue de refuerzos británicos.