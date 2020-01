Reino Unido confirma sus dos primeros casos de coronavirus

LONDRES, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades médicas británicas han confirmado los dos primeros casos del coronavirus de Wuhan (China) en Reino Unido, dos pacientes de una misma familia de los que no han trascendido más detalles y que ya se encuentran en cuarentena para impedir nuevos contagios.

"Podemos confirmar que dos pacientes de Inglaterra, miembros de la misma familia, han dado positivo por coronavirus", ha informado en un comunicado el responsable médico para esta zona, Chris Whitty. El servicio de sanidad está ya identificando posibles contactos.

"Nos hemos preparado para posibles casos de coronavirus en Reino Unido y tenemos en marcha medidas contundentes de control para responder inmediatamente", ha dicho Whitty, que ha reiterado el compromiso británico para trabajar tanto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) como con la comunidad internacional.

