Corea del Sur confirma el séptimo caso del nuevo coronavirus en el país

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Corea del Sur ha confirmado este viernes el diagnóstico del séptimo caso del nuevo coronavirus en el país, brote que ya ha dejado en China un total de 213 muertos y 9.692 afectados.

En concreto, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha precisado que el paciente es un hombre surcoreano de 28 años que visitó la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote.

Regresó a casa asintomático, pero tres días después se había quejado de un resfriado "leve", según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Así, el martes, ya con fiebre, visitó un centro sanitario, donde se sometió a la prueba del virus y fue puesto en cuarentena "inmediatamente".

Corea del Sur comienza a repatriar a los ciudadanos que vivien en Wuhan, China - getty

El KCDC ha precisado que está tratando de localizar a todas las personas que han tenido contacto cercano con el paciente.

Seúl, que ha endurecido sus normas en referencia a la cuarentena y ha empezado a examinar a todas las personas que regresan de Wuhan, sin importar si muestran síntomas o no, confirmó su primer caso de coronavirus el 20 de enero.

China ha registrado este jueves 43 nuevos fallecimientos a causa del coronavirus y 1.982 nuevos casos, 1.220 de ellos en la provincia de Hubei, donde se encuentra la localidad de Wuhan, epicentro del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este jueves su decisión de declarar el brote de nuevo coronavirus en China como una emergencia sanitaria internacional.

NEWS: #Coronavirus declared a public health emergency of international concern by @WHO.

Global outbreak includes 98 cases in 18 countries, outside China.

More info, including tips on how to stay healthy: https://t.co/tsGUhNhrv2 pic.twitter.com/ZDyTXeVXyg