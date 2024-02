Reino Unido insta al Congreso de EEUU a desbloquear la ayuda a Ucrania

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, estechando la mano al ministro de Defensa de Reino Unido, Grant Shapps - -/Ukrainian Presidential Press O / Dpa - Archivo

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Reino Unido, Grant Shapps, ha hecho un llamamiento a los congresistas estadounidenses para que desbloqueen los fondos de ayuda para Ucrania, que por el momento están siendo paralizados por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

Durante una visita a la localidad de Catterick Garrison, donde militares ucranianos reciben entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas británicas, Shapps ha recalcado que la ayuda militar estadounidense a Ucrania "redunda en interés de Estados Unidos", recoge la cadena Sky News.

"No se trata simplemente de volver a rescatar a Europa, sino que tenemos que mostrar no sólo a (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin, sino a otros déspotas y líderes despóticos en otros lugares, que no pueden salirse con la suya simplemente esperando a que nos aburramos", ha añadido.

En este sentido, Shapps ha señalado que su "comprensión" sobre la situación en Ucrania "es como la del resto de la población británica", que considera que no se debe permitir que "un tirano invada a su vecino". "Significa simplmente renunciar al orden mundial y eso tendría un impacto significativo para todas las familias británicas", ha añadido.

"Sabemos que necesitamos apoyar a Ucrania. Reino Unido ha dado un paso al frente con nuestro mayor paquete hasta la fecha: 2.500 millones de libras --más de 2.900 millones de euros-- este año, que es mayor que los 2.300 millones de libras --casi 2.700 millones de euros-- de los dos años anteriores", ha aseverado Shapps.

"Estamos muy, muy interesados en que el resto del mundo contribuya también. Los estadounidenses obviamente son una parte muy, muy importante de eso", ha zanjado el encargado de la cartera de Defensa británica.

El Senado estadounidense, de mayoría demócrata, aprobó hace semanas una ley de seguridad que incluía 95.000 millones de dólares en ayudas a Ucrania, Israel y Taiwán. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien es afín al expresidente Donald Trump, se ha negado a someter a votación este texto.