Reino Unido suspende 30 permisos de venta de armas a Israel por temor a abusos del Derecho Internacional

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha ordenado paralizar 30 de los 350 permisos de exportación de armas que existen actualmente para Israel, por entender que hay un "claro riesgo" de que los equipos sean utilizados para perpetrar "violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario".

El ministro de Exteriores británico, David Lammy, ha anunciado la medida, alegando que "no es un embargo de armas" como represalia a la ofensiva militar lanzada sobre la Franja de Gaza. Sí ha señalado que en conflictos de este tipo Londres tiene la "obligación legal" de revisar caso por caso.

La lista incluye componentes susceptibles de ser utilizados en aeronaves, incluidos drones, así como otros objetos que facilitarían los movimientos en tierra, según la BBC. No se trata en cualquier caso de contratos directos entre Reino Unido e Israel a nivel de Estados, sino que corresponden a acuerdos suscritos por empresas privadas británicas.

Lammy ha querido matizar también ante la Cámara de los Comunes que "el Gobierno (de Reino Unido) no es un tribunal internacional, de tal manera que los recelos empresariales expresados este lunes no puedan entenderse como un posicionamiento sobre los presuntos abusos que estaría perpetrando Israel, informa Sky News. "No se determinan inocencias o culpas y no se presuponen determinaciones futuras por parte de los tribunales competentes", ha añadido el jefe de la diplomacia británica.