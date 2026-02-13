República Checa se suma a Francia y Alemania y pide la dimisión de la relatora de la ONU Francesca Albanese

Archivo - Imagen de archivo de la relatora especial de la ONU para los Territorois Palestinos Ocupados, Francesca Albanese. - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Checa se han sumado este viernes a países como Francia y Alemania y han pedido la dimisión de la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, después de que asegurara el pasado fin de semana que "Israel es un enemigo común de la humanidad".

El Ministerio de Exteriores israelí ha indicado en un comunicado que "la paciencia tiene sus límites" y ha afirmado que la relatora especial "debería dejar su cargo". "Sus últimas declaraciones, en las que describió a Israel como un enemigo común de la humanidad, son inaceptables e indefendibles", ha aseverado.

"Esta retórica no contribuye a reducir la tensión. Al contrario, solo aumenta las tensiones y socava la confianza en la imparcialidad de la ONU y su sistema. Esperamos responsabilidad, profesionalismo e imparcialidad por parte de representantes de Naciones Unidas", recoge el texto.

No obstante, la propia Albanese ha asegurado en un mensaje difundido a través de redes sociales que se trata de una "mentira". "En lugar de retractarse, el sistema que permitió el genocidio ataca de nuevo. Francia sabe que cometió un delito, pero su orgullo impide corregirlo", ha aseverado. "Otros repiten la falsedad. La Inquisición ha vuelto", ha zanjado.

Tras sus declaraciones el fin de semana en un foro celebrado en Qatar, la relatora ha asegurado que sus declaraciones apuntaban directamente al "sistema" y no a Israel. "Nunca, nunca, nunca he dicho Israel es el enemigo común de la humanidad. He hablado de los crímenes de Israel, del apartheid, del genocidio y he condenado como enemigo común al sistema que no permite llevarlo ante la justicia y poner fin a los crímenes de Israel", aseveró.

El jueves, los gobiernos de Francia y Alemania instaban también a su salida del cargo por considerar que son "comentarios inapropiados" e "indignantes". Para París, Albanese "no es ni experta ni independiente, sino una activista política que incita a sectores del odio que desmerecen la causa del pueblo palestino que, sin embargo, pretende defender".

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha reconocido que no comparte "el lenguaje" empleado por Albanese sobre las actuaciones de las autoridades y fuerzas israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza.