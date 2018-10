Responsables de la campaña del Brexit se reunieron con personal de la Embajada rusa once veces

Publicado 08/07/2018 20:57:47 CET

LONDRES, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la campaña Leave.EU impulsora del 'Sí' al Brexit en el referéndum del 16 de junio de 2016 se reunieron en hasta once ocasiones con personal de la Embajada rusa en Londres antes de la votación y en los dos meses posteriores, según ha revelado este domingo el periódico británico 'The Observer'.

El fundador de la campaña, Arron Banks, reconoció en sede parlamentaria haberse reunido dos o tres veces con el embajador ruso, pero la documentación obtenida por el semanario de 'The Guardian' sugiere que se produjeron muchos más encuentros.

De confirmarse, esta sería la tercera vez que se revisa la cifra de encuentros con autoridades rusas, ya que en un principio --durante dos años-- Banks insistió en que solo mantuvo un "almuerzo con copas" con el embajador ruso. Hace un mes también 'The Observer' reveló múltiples encuentros en los que se le habrían ofrecido lucrativos negocios.

La semana pasada en conversación con 'The New York Times' Banks reconoció un cuarto encuentro, pero ahora 'The Observer' revela al menos siete más y da detalles sobre operaciones de inversión tratadas por Banks --uno de los principales donantes de Leave.EU-- en particular relacionadas con Jim Mellon, un empresario residente en la Isla de Man con participaciones en la empresa pública rusa de extracción de diamantes Alrosa.

Igualmente revela dos inversiones en oro en la que estarían implicados Banks y el portavoz de Leave.EU, Andy Wigmore, que abordaron la posible compra del negocio de oro de Alrosa en enero de 2016, meses antes del anuncio de privatización parcial de la compañía por parte del Gobierno ruso. Meses más tarde, tras la victoria de Donald Trump en las eleccioners presidenciales estadounidenses, se privatizó otro 19 por ciento de Alrosa.