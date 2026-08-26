Reuters y AP piden explicaciones a Israel por el ataque que mató a cinco periodistas en un hospital de Gaza

Archivo - Palestinos lloran la muerte de periodistas asesinados en un ataque israelí contra el Hospital Nasser en Jan Younis, en la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de noticias Reuters y Associated Press (AP) han reiterado este martes su exigencia al Gobierno israelí de "una explicación completa" sobre los ataques que dejaron una veintena de muertos, cinco de ellos periodistas, en el Hospital Nasser, situado en Jan Yunis, en el sur la Franja de Gaza, en agosto de 2025.

"En el primer aniversario de los ataques israelíes contra el Hospital Nasser en Gaza, que cobraron la vida de nuestros colegas, recordamos sus vidas y volvemos a exigir al Gobierno israelí que brinde una explicación completa de lo sucedido", reza el comunicado conjunto firmado por la editora en jefe de Reuters, Alessandra Galloni, y la editora ejecutiva de AP, Julie Pace.

Estas agencias han denunciado que aquellos bombardeos "mataron a cinco periodistas, entre ellos el camarógrafo de Reuters Hussam al Masri; la periodista gráfica Mariam Dagga, quien trabajaba para AP y otros medios de comunicación, y Moaz Abú Taha, periodista independiente cuyo trabajo había sido publicado por Reuters".

"Se encontraban en el hospital en el ejercicio de su profesión, realizando una labor crucial para mantener informado al mundo. Un año después, seguimos consternados por sus muertes y continuamos buscando respuestas de las autoridades israelíes sobre lo ocurrido ese día", han recalcado.

En este sentido, las responsables de AP y Reuters han lamentado que la información que han recibido hasta la fecha "no ha proporcionado las respuestas claras ni la rendición de cuentas que exige un incidente de esta gravedad".

Además, el documento recuerda que "Reuters también continúa buscando respuestas sobre el asesinato del periodista gráfico Issam Abdallah, ocurrido el 13 de octubre de 2023 en el sur del Líbano, a causa de un ataque de tanques israelíes".

"Instamos nuevamente al Gobierno de Israel a que explique las muertes de estos periodistas y tome todas las medidas necesarias para proteger a quienes cubren el conflicto", han reclamado las agencias, que apuntan que continuarán "buscando respuestas, exigiendo rendición de cuentas y solicitando acceso a Gaza para brindar apoyo a nuestros colegas que han estado cubriendo la guerra durante casi tres años".

Al hilo, han defendido el "papel esencial" desempeñado por los periodistas y han querido "honrar" a los asesinados en el ataque contra el Hospital Nasser, así como "a todos los periodistas que han perdido la vida durante este y otros conflictos".

Los hechos denunciados por Reuters y AP se remontan al 25 de agosto de 2025, cuando el las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un bombardeo contra el gran Hospital Nasser de Gaza, dejando una veintena de muertos, entre ellos trabajadores humanitarios y periodistas.

El Ejército israelí defendió la operación --condenada por Naciones Unidas-- alegando la supuesta presencia de una cámara colocada en la cuarta planta del complejo hospitalario presuntamente utilizada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para vigilar los movimientos de sus tropas en la zona.

Sin embargo, el hospital tachó de "falsas" las acusaciones de las FDI, asegurando que esa zona, "junto a la sala de operaciones, es un centro logístico para periodistas". "¿Por qué las fuerzas aéreas israelíes atacaron a los periodistas en el cuarto piso y cuando enviamos a nuestro personal humanitario a rescatarles, volvieron a atacar?", cuestionó entonces el director de enfermería del Hospital Nasser, Mohamed Safar.