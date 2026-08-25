Rubio traslada a Corea del Sur la necesidad de una "coordinación estrecha" tras la reducción de maniobras

Archivo - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en julio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha trasladado a Corea del Sur la necesidad de que ambos países mantengan una "coordinación estrecha", después de que Washington haya anunciado una reducción de sus maniobras militares conjuntas alegando las buenas relaciones con Corea del Norte y la prioridad militar que representa la guerra en Irán.

Rubio ha mantenido una conversación con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, a quien ha comunicado "la necesidad de que ambos países mantengan una coordinación estrecha en asuntos que son integrales para la alianza", según ha indicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, en un breve comunicado.

La cartera surcoreana ha indicado tras la conversación que ambos "intercambiaron opiniones sobre las relaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos, el asunto de la península de Corea y asuntos globales", antes de recalcar que ambos "confirmaron una comprensión mutua de que una comunicación estrecha es más importante que nunca, ante los recientes giros en el contexto internacional".

Así, ha resaltado que ambos "acordaron aunar sus conocimientos para fortalecer aún más la relación entre Corea del Sur y Estados Unidos, logrando resultados mutuamente beneficiosos en relación con diversos asuntos pendientes, incluidos los acuerdos arancelarios y de inversión, la construcción naval y la cooperación en materia de seguridad".

El Ministerio de Exteriores surcoreano ha manifestado además en su comunicado que ambos "acordaron mantener una comunicación estrecha y una cooperación" para lograr "la paz en la península de Corea y la resolución del asunto nuclear norcoreano, manteniendo además una sólida postura defensiva combinada".

"Cho afirmó que el Gobierno surcoreano haría todo lo posible para garantizar que el reciente mensaje del presidente (estadounidense, Donald) Trump conduzca a la reanudación del diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos y a la paz en la península coreana", ha especificado, antes de desvelar que ambos "acordaron reunirse en persona en un futuro próximo", sin más detalles.

La conversación ha tenido lugar horas después de que Estados Unidos cancelara unas maniobras militares anfibias conjuntas con Seúl, tras un acuerdo entre ambos países para reducir estos ejercicios a iniciativa de Trump, quien aseguró que había dado orden al Pentágono de reducir "sustancialmente" estas actividades señalando la "muy buena relación" con el líder norcoreano, Kim Jong Un.