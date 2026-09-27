Rusia acusa a la UE de obstaculizar la paz en Ucrania y exige soluciones en Oriente Próximo y reformas en la ONU

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha acusado este sábado a la Unión Europea de obstaculizar deliberadamente un acuerdo de paz en Ucrania y de rearmar a Kiev para infligir una "derrota estratégica" sobre Moscú, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El encargado de la diplomacia rusa ha sostenido que la Unión Europea está echando por tierra cualquier iniciativa de negociación --incluidas las promovidas por la Administración estadounidense-- mediante el suministro continuado de armamento a Ucrania.

"Europa está haciendo todo lo posible por obstaculizar un acuerdo de paz. Confirman a diario que los europeos deberían estar preparados para la guerra a más tardar en 2030", ha aseverado el ministro, tras denunciar que las potencias occidentales "han destruido con sus propias manos el sistema de seguridad europeo" al alentar la confrontación con Moscú.

Respecto a las garantías para un eventual proceso negociador, demandadas en repetidas ocasiones por el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Lavrov ha afirmado que Rusia no padece una "falta de confianza en sí misma", sino que exige pruebas de que la parte ucraniana sea "capaz de alcanzar acuerdos y demostrar que es digna de confianza".

Asimismo, el ministro ha rechazado las acusaciones sobre los riesgos para el comercio marítimo en la región, asegurando que "no existe un solo caso" en que la Armada rusa haya atacado buques comerciales europeos en el mar Negro.

LLAMAMIENTO A UNA SOLUCIÓN VELOZ EN ORIENTE PRÓXIMO

Sobre la crisis en Oriente Próximo, Lavrov ha urgido a la comunidad internacional a adoptar "medidas no convencionales" para frenar la escalada y ha subrayado que la estabilización de la región pasa inevitablemente por la creación de un Estado palestino independiente en cumplimiento de los mandatos de la ONU.

(Para Rusia) "ha llegado el momento de abordar la cuestión principal en Oriente Medio, a saber garantizar la creación de un Estado palestino basándose en numerosas decisiones de la ONU", ha declarado.

Respecto a las tensiones en el estrecho de Ormuz, el jefe de la diplomacia rusa ha abogado por restablecer la confianza entre las naciones árabes e Irán como condición previa para asegurar la navegación en el Golfo Pérsico.

EXIGENCIA DE REFORMA ESTRUCTURAL DE LA ONU

Por otro lado, el ministro ruso ha denunciado que los países occidentales se encuentran "sobrerrepresentados" en el Consejo de Seguridad y ha rechazado de forma categórica la concesión de nuevos asientos permanentes a naciones como Alemania o Japón, a las que ha acusado de haber tomado un rumbo de "militarización y revanchismo".

"No podemos prever ni permitir nuevos 'puestos occidentales', porque Occidente ya está sobrerrepresentado", ha aseverado.

En su lugar, Moscú ha respaldado el ingreso de India y Brasil --con los que mantiene una buena relación a a través de la alianza BRICS-- y de los países africanos en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, al tiempo que ha criticado al secretario general por aplicar un "doble rasero al servicio de la OTAN" ante la próxima elección del sucesor de António Guterres.