Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que sus tropas han tomado otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en dos breves comunicados que las localidades tomadas por sus fuerzas son Artelnoye y Blagovatnoye, en Járkov y Zaporiyia, respectivamente, sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado por ahora al respecto.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.