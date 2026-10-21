Rusia detiene a un alemán acusado de combatir como "mercenario" del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la detención de un ciudadano alemán acusado de ser un "mercenario" de Ucrania, sin que por ahora haya trascendido su identidad y sin que Berlín se haya pronunciado sobre el caso, que llega en pleno aumento de las tensiones bilaterales.

"Un ciudadano alemán, que era miembro activo de las Fuerzas Armadas ucranianas, ha sido detenido", ha dicho el Servicio Federal de Seguridad (FSB), que ha apuntado que el hombre llegó a Ucrania en noviembre de 2025 y firmó un contrato de tres años con el Ejército ucraniano, si bien desertó tras no recibir pagos por sus servicios.

Así, ha recalcado que las autoridades están sopesando la posibilidad de "abrir un proceso penal" por cargos de "merceranismo" contra el detenido, quien habría participado en operaciones en Afganistán como parte del contingente alemán, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El FSB ha señalado que el hombre, al que describe como "un francotirador", había servido previamente en Ucrania entre 2016 y 2018, en aparente referencia al conflicto abierto en 2014 en la región del Donbás (este) entre las autoridades ucranianas y los separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk.

Rusia ha anunciado la detención de varios "mercenarios" extranjeros desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, incluido un ciudadano de Suecia arrestado la semana pasada sospechoso de planear "sabotajes" y "actos terroristas" en instalaciones militares, después de "cruzar ilegalmente" la frontera desde un país vecino no especificado.

El organismo especificó entonces que el hombre detenido por sus agentes "sirvió bajo contrato entre febrero y junio de 2026 en una organización terrorista reconocida por Rusia", antes de recalcar que "fue comandante de una unidad de drones" del 24º Batallón de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania.