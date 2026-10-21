Rusia libera al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, condenado por sumarse a las filas ucranianas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante un acto en Moscú. - Метцель Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado este miércoles la liberación de Stephen Hubbard, un estadounidense de 75 años encarcelado en el país tras ser acusado de participar en la guerra con Ucrania como "mercenario" en las filas ucranianas.

En el marco de su reunión con el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, el mandatario ha señalado brevemente que Hubbard se encuentra en el aeropuerto Internacional Púlkovo de la ciudad de San Petersburgo.

Por su parte, Witkoff ha expresado su agradecimiento y el del inqulino de la Casa Blanca, Donald Trump, por la liberación de Hubbard. "Gracias a usted Hubbard va avolver a casa, con su familia", ha dicho durante el encuentro, que ha sido retransmitido en directo.

La situación de este ciudadano estadounidense había sido tema de debate entre Putin y Trump, quien señaló este mismo martes que le había pedido la puesta en libertad incidiendo en que "era hora" de que volviera a Estados Unidos.

"He estado hablando con el presidente Putin sobre Hubbard. He hablado con él detenidamente. Le he pedido que lo ponga en libertad", afirmó el jefe de la Casa Blanca en declaraciones durante una rueda de prensa.

Las autoridades de Rusia acusan a Hubbard de participar en la guerra con Ucrania como "mercenario" en las filas ucranianas. Un tribunal lo condenó a seis años y diez meses de cárcel en un juicio a puerta cerrada celebrado en octubre de 2024.