Rusia reafirma su prioridad de "eliminar de manera efectiva" cualquier "amenaza" que llegue de Occidente

Sergei Lavrov, ministro ruso de Asuntos Exteriores. - Щербак Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han reafirmado este martes su prioridad de "eliminar de manera efectiva" cualquier "amenaza" que llegue desde Occidente y ha acusado a Estados Unidos y a Europa de echar por tierra los intentos de alcanzar un acuerdo sobre seguridad que fuera igualitario para ambos polos.

"Nuestra prioridad ahora es eliminar de manera efectiva todas las amenazas que existen desde Occidente, principalmente como resultado de la guerra desatada contra Rusia utilizando a los ucranianos", ha declarado el ministro de Exteriores en su discurso ante un grupo de graduados del servicio diplomático, en Moscú.

Lavrov ha argumentado que está en juego la defensa del honor y la dignidad del pueblo ruso, así como su cultura, su lengua materna y su fe. "Estos son los objetivos de la operación militar especial", ha recordado el encargado de la diplomacia de Moscú, quien ha señalado que "hay otras tareas pendientes".

"Todos estos objetivos se alcanzarán. Esto contribuirá a mejorar la situación en el continente euroasiático e impulsará la formación de un orden mundial multipolar", ha explicado Lavrov, quien ha señalado que Moscú mira ahora de manera prioritaria a Oriente por culpa de las decisiones de Occidente.

"El amor no se puede forzar. Oriente nunca nos ha dado la espalda (...) estamos desarrollando relaciones con todos nuestros vecinos en la medida en que estén dispuestos a hacerlo, de forma equitativa y justa", ha dicho.

Lavrov ha apuntado que hubo "varios intentos" desde 2008 para que Rusia y Occidente alcanzaran un acuerdo en materia de seguridad que fuera equitativo para ambos. Sin embargo, ha acusado a la otra parte de haberlos echado por tierra.