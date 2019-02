Rusia revela una foto-espía de un arsenal de EEUU para acusar a Washington de violar el tratado nuclear

Publicado 02/02/2019 16:52:45 CET

MOSCÚ, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ruso ha revelado este sábado la imagen satélite de una planta de la corporación militar estadounidense Raytheon que presuntamente comenzó en 2017 los preparativos para fabricar misiles prohibidos por el tratado nuclear bilateral que ambos países han suspendido en las últimas horas entre acusaciones mutuas de haber violado sus términos.

El ministerio sostiene que Estados Unidos tenía decidido retirarse del Tratado de control de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) "dos años antes de que se hicieran públicas las acusaciones infundadas contra Rusia". Según Defensa, los preparativos para la fabricación de los misiles prohibidos comenzaron en 2017 en las instalaciones de la compañía Raytheon en Tucson, Arizona.

La imagen, tomada por un satélite el 3 de diciembre de 2018 muestra una planta cuyo área, según las autoridades rusas, aumentó en un 44 por ciento, de 55.000 a 79.000 metros cuadrados, mientras que el número de empleados de la empresa creció en casi 2.000 personas.

El complejo consta de varias instalaciones productoras, una plataforma para ensayos, complejos para ensamblaje de misiles, laboratorios, 36 almacenes semisubterráneos, una subestación eléctrica y otras instalaciones.

"Se demuestra así de manera irrefutable que la Administración de Estados Unidos decidió retirarse del Tratado INF unos años antes de que comenzara a hacer públicas acusaciones infundadas contra Rusia de violarlo", según el Ministerio.

SUSPENSIÓN BILATERAL

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado orden este sábado a sus ministros de Exteriores y Defensa de que no mantengan conversaciones de desarme con Estados Unidos tras anunciar la suspensión del INF en respuesta al ultimátum de seis meses dado por Estados Unidos, que ayer anunció exactamente la misma medida, así como el inicio de su proceso de retirada del pacto, que terminaría en agosto de este año.

"Respondemos de manera simétrica. Si nuestros socios de EEUU han anunciado que suspenden su participación en el tratado, nosotros también lo suspenderemos", ha zanjado Putin al reunirse con los titulares de Exteriores y Defensa, Sergei Lavrov y Sergei Shoigu.

El mandatario ruso ha querido rebajar su discurso asegurando que su país no tiene intención de iniciar una carrera armamentística. "Quisiera llamar su atención a que no debemos implicarnos y no nos implicaremos en una carrera armamentista que sería muy costosa para nosotros", ha señalado el mandatario.

"Partimos de que Rusia", ha añadido, "no desplegará misiles de medio y largo alcance en Europa ni en otras regiones del mundo antes de que armas similares de fabricación estadounidense aparezcan en las respectivas regiones del mundo", en referencia a la tensión existente por la instalación de sistemas de misiles de la OTAN cerca de Rusia y de países en su esfera de interés.

Sin embargo, Putin se ha mostrado favorable a la propuesta formulada por el Ministerio de Defensa de su país para iniciar el desarrollo de un nuevo misil supersónico de medio alcance, según un comunicado previo del Kremlin recogido por la agencia oficial de noticias rusa RIA Novosti.

El presidente de Rusia ha acusado a Estados Unidos de violar los términos del acuerdo, firmado por ambos países en 1987, y solicitado una inspección internacional del arsenal nuclear estadounidense, en respuesta a las mismas acusaciones formuladas ayer por su homólogo norteamericano, Donald Trump.

El INF, suscrito en 1987, ayuda a proteger la seguridad de Estados Unidos y a sus aliados en Europa y Asia. Prohíbe que Estados Unidos y Rusia posean, produzcan o prueben un misil de crucero lanzado desde tierra con un alcance de 450 a 5.600 kilómetros.