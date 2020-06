Rusia suma más de 7.000 casos nuevos de coronavirus y sigue sin fecha para reabrir sus fronteras

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia más de 7.000 casos y 92 muertos, lo que eleva el balance a más de 613.000 personas contagiadas y más de 8.600 víctimas mortales, según el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.

"En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 7.113 casos de COVID-19 en 82 regiones, incluidos 2.278 asintomáticos", ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

La mayoría de los nuevos casos se han detectado en Moscú, con un total de 885 positivos en la propia urbe y otros 467 en su provincia. Con los nuevos datos, el balance asciende a 613.994 personas contagiadas y 8.605 víctimas mortales. La cifra de contagios supone un aumento del 1,2 por ciento respecto al balance anterior.

Del total de fallecidos en el último día, 19 pacientes perdieron la vida en San Petersburgo, doce en Moscú y diez en la provincia de la capital rusa. En las últimas 24 horas han recibido el alta 6.342 personas que padecían COVID-19, lo que eleva a 375.164 las personas curdas.

En este contexto, el Kremlin ha afirmado que todavía no tiene fecha para la reapertura completa de sus fronteras, que permanecen cerradas por la pandemia. "De momento, no hay información a ese respecto. Esta información la debe emitir la oficina gubernamental (...) pero hasta la fecha no ha habido ningún cambio", ha asegurado el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa.

El portavoz presidencial ha dicho que la decisión sobre la reapertura completa de las fronteras se adoptará teniendo en cuenta la opinión de los epidemiólogos y los datos procedentes de otros países. Rusia cerró sus fronteras a finales de marzo para evitar la propagación del coronavirus. A principios de junio las fronteras se abrieron para los ciudadanos extranjeros que necesitan recibir tratamiento médico en Rusia.

A nivel global, la pandemia del nuevo coronavirus deja más de 482.000 muertos y 9,43 millones de personas contagiadas en 188 países del mundo, siendo Estados Unidos el país más afectado, con más de 2,38 millones de positivos y más de 120.000 fallecidos.