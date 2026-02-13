Save the Children afirma que al actual ritmo se tardará más de cuatro años para evacuar a pacientes desde Gaza por Rafá

Un grupo de pacientes es evacuado de la Franja de Gaza a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, el 9 de febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Save the Children ha alertado este viernes de que el ritmo de evacuación de pacientes a través del paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, requeriría cuatro años y medio para completarse, en medio de las restricciones israelíes tras la reapertura parcial del cruce hace alrededor de diez días.

La ONG ha apuntado que apenas doce pacientes han salido al día del enclave de media, respecto a los 50 diarios que fueron pactados, para recibir tratamiento médico en el extranjero, con informaciones que apuntan a la muerte durante los últimos días de un niño de siete años que esperaba a ser evacuado para recibir tratamiento médico por un problema renal.

Así, ha resaltado que, a este ritmo, se tardaría cuatro años y medio en lograr la evacuación de 20.000 personas, entre ellos 4.000 niños, que necesitan atención médica fuera de Gaza. Los datos del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), apuntan a que 1.268 pacientes han muerto durante los últimos dos años esperando a recibir permiso para viajar para recibir atención médica.

"Miles de personas en Gaza hacen frente a una lenta sentencia de muerte", ha dicho Shurouq, gestor Multimedia de Save the Children en Gaza. "El compromiso del lunes pasado sobre el cruce de Rafá está fracasando de forma catastrófica a la hora de cumplir las necesidades médicas básicas de miles de niños", ha lamentado.

En este sentido, ha recalcado que "desde la apertura del cruce, las autoridades israelíes han incumplido este compromiso cada día". "Un niño ya ha fallecido trágicamente, una muerte evitable. Este horror no tendrá fin si las autoridades continúan a este ritmo", ha señalado.

"Para quienes están en las listas de espera, el proceso es aleatorio y confuso. La población de Gaza está cansada de las promesas vacías disfrazadas de progreso por parte de las autoridades israelíes", ha explicado, antes de insistir en que "la frontera de Rafá debe abrirse urgentemente sin restricciones". "La gente no puede esperar ni un día más", ha zanjado.

El de Rafá es el único cruce en Gaza que no lleva a territorio israelí y es considerado un punto clave para la entrada de suministros a la población palestina, sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva de Israel, que ha impuesto duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a raíz de su ataque a gran escala contra la Franja.

La reapertura se enmarca en la aplicación del acuerdo de octubre para poner en marcha la propuesta de Estados Unidos, que ha incluido hasta la fecha la entrega de todos los rehenes israelíes --vivos y muertos-- y una liberación limitada de presos palestinos, mientras que se espera ahora que las autoridades gazatíes entreguen el control del enclave a un grupo de tecnócratas palestinos, que tendrá que coordinarse con la Junta de Paz encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la próxima etapa.