Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel en el norte de Gaza a pesar del alto el fuego

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto por disparos efectuados por el Ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina WAFA han indicado que el hombre, que no ha sido identificado, ha sido tiroteado al este de la ciudad de Gaza, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el incidente. Además, otros tres palestinos han resultado heridos en otros ataques israelíes en la Franja.

Por su parte, el Ejército de Israel ha asegurado que el jueves por la noche llevó a cabo un ataque contra un edificio "al este de la 'línea amarilla'", a la que se replegaron sus tropas al hilo del citado acuerdo, tras detectar la entrada de dos "terroristas" en el lugar.

"Inmediatamente después de detectarlos, un aparato de la Fuerza Aérea atacó la estructura para eliminar la amenaza", ha dicho en un comunicado, antes de afirmar que sus tropas "están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo de alto el fuego y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, cifraron el miércoles en 591 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego, al tiempo que elevaron a 72.045 los muertos y a 171.686 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.