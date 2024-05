Scholz dice que Alemania no tiene "ninguna razón" para reconocer en estos momentos al Estado de Palestina

El canciller de Alemania, Olaf Scholz (d), durante una rueda de prensa en Berlín junto al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (i) - Christoph Soeder/dpa

El primer ministro de Portugal descarta dar este paso y asegura que esperará a una discusión sobre el tema "en el ámbito de la UE"



BERLÍN, 24 May. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha afirmado este viernes que Berlín no tiene "ninguna razón" para reconocer en estos momentos al Estado de Palestina, tras los anuncios en este sentido realizados el miércoles por los gobiernos de España, Irlanda y Noruega, que entrarán en vigor el 28 de mayo y que han desatado una catarata de críticas por parte de las autoridades de Israel.

"No hay claridad sobre el territorio del Estado, sobre todas las demás cuestiones relacionadas con él", ha dicho Scholz, quien ha subrayado que por el momento "no se ha llegado tan lejos" y quien ha agregado que lo necesario es "una solución negociada entre Israel y los palestinos que equivalga a una solución de dos Estados".

Así, ha manifestado que esta opción incluiría también una autoridad autónoma palestina responsable de Cisjordania y la Franja de Gaza, si bien ha reconocido que se está "muy lejos de eso". El canciller alemán ha destacado que lo más importante en estos momentos es "lograr un alto el fuego a largo plazo" en Gaza y "que todas las partes implicadas se comprometan con la solución de los dos Estados".

Scholz ha destacado que los países árabes de la región han estado trabajando durante los últimos meses para garantizar la seguridad en Oriente Próximo y ha abundado en que la vía del "reconocimiento simbólico de la condición de Estado" no llevaría más lejos, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Las declaraciones del canciller alemán han tenido lugar en el marco de una rueda de prensa junto al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, quien ha destacado por su parte que Lisboa "no está en condiciones" de reconocer en estos momentos al Estado de Palestina de forma "unilateral". "No estamos en condiciones de hacerlo y no vamos a hacerlo en esta oportunidad".

"Esperaremos a la discusión y profundización de este tema en el ámbito de la Unión Europea", ha argumentado, antes de reiterar el respaldo de Portugal a la solución de dos Estados. "Portugal votó favorablemente en la Asamblea de Naciones Unidas para el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho, lo que es una forma de contribuir a una aproximación a abrir el camino a la solución de dos Estados", ha zanjado.