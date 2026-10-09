El secretario de Seguridad Nacional de EEUU culpa a políticas demócratas sobre migración del tiroteo en Nueva York

Archivo - El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin. - Annabelle Gordon - Pool via CNP / Zuma Press / Eur

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha culpado a las conocidas como 'ciudades santuario', promovidas y respaldadas principalmente por el Partido Demócrata y que limitan su cooperación con los agentes federales en materia migratoria, del tiroteo registrado horas antes en el barrio neoyorquino del Bronx y en el que ha resultado herido un hombre a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Cuando tienes ciudades santuario y políticos que las respaldan estás poniendo en peligro la seguridad de la población", ha aseverado durante una rueda de prensa en la que ha defendido la política antiinmigratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Así, ha incidido en que son los políticos que apoyan estas medidas en defensa de las comunidades de migrantes los que "crean un clima de actividad criminal pujante", según ha recogido la cadena de televisión estadounidense Fox News.

"Bajo el liderazgo de Trump, ha quedado claro que el objetivo es restaurar el orden en nuestras ciudades y nuestros pueblos, en nuestros estados, a pesar de lo que pasa con esos políticos de carrera que ponen a los criminales por debajo de los ciudadanos que cumplen la ley", ha aseverado.

Un hombre resultó herido durante una operación llevada en Nueva York. La víctima, que tuvo que ser trasladada a un hospital de la zona, sufrió heridas de bala cuando los agentes dispararon contra el vehículo en el que se encontraba junto a un niño de cinco años.

El ICE ha justificado el tiroteo asegurando que el objetivo de la operación era arrestar a un "criminal indocumentado" procedente de República Dominicana que contaba con una condena previa por hurto mayor y múltiples arrestos por agresión, robo, y posesión de drogas y armas.

Asimismo, ha apuntado a las autoridades neoyorquinas, denunciando que este individuo ya había sido detenido por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en diciembre de 2023, pero fue puesto en libertad días después "debido a las imprudentes políticas demócratas que ponen en riesgo las vidas de los estadounidenses".

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha calificado la actuación de "inconcebible y extremadamente grave" y ha avanzado que exigirá al presidente que ponga fin a todas las operaciones del ICE en la ciudad. "No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes del ICE aterrorizan a nuestras comunidades", ha advertido Mamdani.