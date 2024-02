Seguidores del PTI ignoran las llamadas a la calma y salen a la calle para reivindicar su triunfo electoral en Pakistán

Los resultados casi definitivos le sitúan como la formación con más escaños pero muy lejos de una mayoría parlamentaria sin apoyos



MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cientos de manifestantes del principal partido de oposición paquistaní, el Movimiento por la Justicia de Pakistán, han salido a las calles de varias ciudades del país, a pesar de los llamamientos a la calma desde la formación, para reivindicar su victoria en las elecciones generales del pasado jueves y exigir a la comisión electoral y a las autoridades del país que certifiquen su triunfo.

Los simpatizantes del partido que lidera el encarcelado ex primer ministro Imran Jan se han concentrado en la capital, Islamabad -- aunque en número reducido en comparación a otras multitudinarias concentraciones porque la Policía ha paralizado la ciudad -- así como en la ciudad hermana de Rawalpindi, a 15 kilómetros.

En esta última localidad los manifestantes han llegado a protestar delante la sede de la comisión electoral antes de que la Policía decidiera intervenir con gases lacrimógenos sin que por ahora se tenga constancia de víctimas

La Policía también ha conseguido contener otra manifestación de los simpatizantes del PTI en las oficinas electorales de la capital de Sindh, Karachi, de acuerdo con el medio paquistaní 'The News'. También Peshawar ha sido escenario de protestas con el bloqueo de una de las principales autovías a la capital del país.

A falta de los resultados definitivos, los candidatos independientes, la mayoría afines al PTI, se han hecho con la mayor cantidad de escaños de la Asamblea Nacional, aproximadamente un centenar. Sin embargo, el segundo partido más votado, la Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (LMP-N) parte con ventaja vistas las negociaciones que lleva emprendiendo desde el sábado con la que será la tercera formación más votada, el Partido del Pueblo Paquistaní (PPP), aunque tampoco alcanzarían los 170 escaños para conseguir la mayoría parlamentaria.

El sentir general entre los analistas es que estos comicios han reivindicado la figura del gran líder opositor del país, el ex primer ministro encarcelado Imran Jan, y propinado un golpe a su némesis política, el también ex mandatario Nawaz Sharif, líder de la LMP-N, cuya campaña daba su victoria por completamente segura. Ahora, la coalición queda en manos del tercero en discordia y heredero de una de las principales dinastías políticas del país, el líder del PPP y ex ministro de Exteriores, Bilawal Bhutto.

Sin embargo, el presidente del PTI y abogado de Jan, Gohar Alí Jan, ha denunciado que al menos 50 escaños han sido arrebatados al partido de manera fraudulenta y anunció la toma de medidas para reclamar lo que considera una victoria justa.

Aunque parecía que el PTI iba a sumarse oficialmente a estas protestas, su presidente en el estado de Punyab, Hamad Azhar, ha pedido contención a los simpatizantes: "Somos un partido pacífico cuyo mandato ha sido robado, pero no permitiremos que nuestra lucha sea secuestrada por designios malévolos", ha indicado en su cuenta de esta red social.