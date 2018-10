Seúl dice que las sanciones a Corea del Norte no tienen como objetivo derrocar al régimen de Pyongyang

Publicado 27/02/2018 14:13:23 CET

GINEBRA, 27 Feb. (Reuters/EP) -

Las sanciones contra Corea del Norte pretenden convencer al régimen de que abandone sus ambiciones nucleares, no derrocar al Gobierno de Kim Jong Un, ha dicho este martes la ministra de Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung Wha, en una conferencia de desarme en la sede de la ONU en Ginebra.

"Las sanciones no son un objetivo en sí mismas y con ellas no pretendemos derrocar el régimen norcoreano, sino hacerle entender que su futuro no está en las armas nucleares, sino en la colaboración con la comunidad internacional en la desnuclearización", ha declarado Kang.

"Nuestro mensaje debería centrarse en que (el Gobierno de Kim Jong Un) debe tomar la decisión correcta. Si lo hace, estamos dispuestos a trabajar juntos para conseguir un futuro brillante y próspero para Corea del Norte", ha añadido la representante surcoreana.

A la conferencia han asistido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), Lassina Zerbo, así como representantes de alrededor de 30 países para debatir sobre el desarrollo del programa de misiles balísticos de Corea del Norte, el uso de armas químicas en Siria y otros temas de desarme nuclear, en general, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En su intervención, Kang ha puesto en valor el impulso que se ha conseguido dar a las conversaciones por la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur, según Yonhap. La ministra ha destacado que Seúl aprovechará la situación para trabajar "para resolver de una manera pacífica el tema nuclear con Corea del Norte", según el Ministerio de Exteriores.

Asimismo, Kang ha instado a la comunidad internacional a implementar de manera efectiva las sanciones con Corea del Norte para que el país pueda sentarse a negociar de la manera más rápida posible.

En este momento, Corea del Sur está intentando mediar entre Pyongyang y Washington para que estos resuelvan su prolongado conflicto de índole nuclear. Un miembro de las autoridades norcoreanas dijo esta semana, durante una visita a Corea del Sur, que su país está dispuesto a iniciar conversaciones con Washington, pero insistió en que estas solo serían posibles bajo las circunstancias adecuadas, ha recogido Yonhap.