Sheinbaum ve "irresponsable" el operativo con agentes de EEUU de abril por orden del exfiscal de Chihuahua

Archivo - El fiscal general del estado mexicano de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, en una rueda de prensa sobre la operación contra seis laboratorios clandestinos en Morelos - FISCALÍA DE CHIHUAHUA EN FACEBOOK - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado este lunes de "irresponsable" la orden del fiscal general del estado de Chihuahua César Jáuregui Moreno, detenido recientemente por un delito de traición a la patria en el marco del operativo llevado a cabo el pasado abril en el que participaron agentes de Estados Unidos.

"Fue un operativo muy irresponsable, además de que estaban violando la ley porque no informaron y no se permiten los operativos en tierra de agencias extranjeras. Eso es lo primero", ha recalcado durante su rueda de prensa matutina.

La mandataria ha indicado que las autoridades no han concluido su investigación contra el exfiscal por "otros temas" de los que no ha brindado detalles, antes de poner en valor que la propia Fiscalía de Chihuahua haya actuado respecto a su máximo representante, quien "violó la ley" pese a que "tenía la responsabilidad de procurar la justicia".

"La responsabilidad que tienen (los fiscales) es enorme, es acabar con la impunidad, junto con el poder judicial. Tienen que ser un ejemplo para la sociedad", ha defendido antes de reclamar que "por soberanía, por cumplimiento de la ley, que cualquiera que quiera tener relación con cualquier gobierno extranjero en materia de seguridad, pueda ceñirse a los protocolos y avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores".

Jaúregui se encuentra bajo custodia por dos órdenes de detención, una de la Fiscalía de Chihuahua, por delitos de ejercicio ilegal del servicio público y otra de la Fiscalía General de México, esta por traición a la patria, al permitir la participación de cuatro agentes de la CIA en actividades de la Agencia Estatal de Investigación desde octubre de 2025 hasta el operativo del pasado abril contra un laboratorio de drogas.

El caso trascendió a raíz de la muerte de dos de efectivos estadounidenses en un accidente de tráfico cuando regresaban de dicha operación en el municipio de Morelos.