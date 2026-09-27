Siete muertos en un bombardeo saudí sobre un mercado en Yemen, según los hutíes

Archivo - Un militar en una calle del sur de Yemen (archivo) - Xinhua / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades hutíes han informado este domingo de la muerte de siete personas y de 40 más heridos en un bombardeo de la aviación saudí, aliado del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, sobre un mercado de la provincia de Taiz.

El ataque habría sido contra el mercado de Mauiya del distrito de Al Taiziya y habría provocado además importantes daños materiales, ha informado la agencia de noticias yemení Saba, controlada por los hutíes.

Las autoridades han denunciado este ataque perpetrado cuando el mercado estaba abarrotado por ser un "ataque grave contra infraestructura civil". "Esta escalada afecta a la vida, intereses y vidas de civiles en contra de las leyes y principios que prohíben atacar a civiles y objetivos civiles", se han lamentado.

La zona de Mauiya es una intersección clave para el comercio y el desplazamiento de personas, por lo que este ataque "amenaza directamente la vida de civiles y la estabilidad y los servicios esenciales de la zona", según los hutíes.