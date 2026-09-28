Simpatizantes de María Corina Machado se movilizan en Venezuela para exigir elecciones y su "regreso seguro"

Archivo.- Seguidores de la líder opositora María Corina Machado manifestándose en Caracas - Mario Flores / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Simpatizantes de la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado se han movilizado en todo el país para exigir su "regreso seguro" a Venezuela, así como un cronograma electoral para celebrar elecciones presidenciales en 2027.

Convocados por la plataforma 'Comando ConVzla', los manifestantes han recorrido las calles de varios estados en caravanas de motocicletas y ondeando banderas nacionales, tal y como muestran los vídeos difundidos por la organización en redes sociales.

Estas marchas han coincidido con el regreso a Venezuela de Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones del partido 'Vente Venezuela' y una de las colaboradoras más estrechas de Machado. A su llegada al aeropuerto de Maiquetía, Macero ha explicado que su retorno busca "dar la confianza a otros de que hay que volver".

Aunque ha aclarado que desconoce la fecha en la que Machado regresará al país, Macero se ha sumado a la exigencia ciudadana de nuevos comicios. "Venezuela va a renacer cuando haya un proceso electoral que le permita a los venezolanos elegir y escoger el futuro que quieren", ha subrayado.

Estos hechos suceden después de que el pasado jueves, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, explicase ante la Asamblea General de Naciones Unidas su visión para una nueva etapa en Venezuela, centrada en la reconstrucción nacional, la transición democrática, la recuperación institucional y la búsqueda de un acuerdo entre los distintos sectores políticos del país.