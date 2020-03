Siria asegura haber detenido a más de 150 personas por violar el toque de queda por el coronavirus

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Siria ha asegurado este jueves haber detenido a más de 150 personas por violar el toque de queda impuesto en el país a causa de la pandemia de coronavirus.

El Ministerio de Interior ha cifrado en 153 los detenidos y ha indicado que se abrirán procesos judiciales contra ellos, según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

El equipo gubernamental creado para analizar la situación decretó el martes un toque de queda que estará en vigor entre las 18.00 y las 6.00 horas (hora local).

La imposición del toque de queda estará en vigor en las zonas controladas por el Gobierno sirio tras más de nueve años de una guerra que ha dejado cientos de miles de muertos y varios millones de desplazados internos y refugiados.

El Gobierno de Bashar al Assad hizo el 19 de marzo un llamamiento al levantamiento "inmediato e incondicional" de las sanciones impuestas a Damasco para poder hacer frente al coronavirus, después de que se hubieran registrado casos en todos los países vecinos.

Por su parte, el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, reclamó el mismo martes un alto el fuego a nivel nacional en Siria para hacer frente a la pandemia y alertó del riesgo que supone para el país.

"Los sirios son muy vulnerables al coronavirus. Las instalaciones sanitarias han sido destruidas o se encuentran degradadas. Hay escasez de equipamiento médico clave y profesionales sanitarios", sostuvo.

Así, Pedersen destacó que "los desplazados internos y refugiados, así como los detenidos y secuestrados, viven en unas condiciones especialmente peligrosas", antes de mostrar su "preocupación real" del virus sobre "las mujeres sirias, que ya se encuentran al frente de los sistemas sanitarios y de apoyo comunitario".

"Esta amenaza común no conoce fronteras y no discrimina. No le importa que vivas en zonas controladas por el Gobierno o en otras zonas. Pone en peligro a todos los sirios", arguyó.

"Para hacer frente a este peligro, el pueblo sirio, que sufre desde hace mucho, necesita desesperadamente un periodo de calma sostenido en todo el país y respetado por todas las partes", zanjó.