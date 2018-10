Siria rechaza la comisión propuesta por la ONU para enmendar la Constitución

Publicado 13/02/2018 13:41:47 CET

DAMASCO, 13 Feb. (Reuters/EP) -

El Gobierno sirio ha rechazado este martes los esfuerzos encabezados por Naciones Unidas para formar una comisión que enmiende la Constitución de Siria, el principal resultado del congreso de paz entre grupos sirios celebrado el mes pasado en Rusia.

"Como Estado, no estamos atados ni tenemos ninguna relación con ninguna comisión que no esté formada, liderada y constituida por sirios", ha subrayado Ayman Soussan, asistente del ministro de Exteriores sirio, en rueda de prensa en Damasco.

"No estamos atados por nada que sea formado por partes ajenas, sea cual sea su nombre o estado, no estamos atados por ello y no nos preocupa", ha insistido.

Los participantes en el congreso de Sochi, pieza central de los esfuerzos diplomáticos realizados por Rusia para acabar la guerra, acordaron el pasado 30 de enero establecer una comisión constitucional en Ginebra y celebrar elecciones democráticas en Siria.

El enviado de la ONU para siria, Staffan de Mistura, dijo en Sochi que él decidiría los criterios para los miembros de la comisión y elegiría a unas 50 personas del Gobierno, la oposición y grupos independientes.

El principal grupo negociador opositor, que boicoteó la cita de Sochi, dijo después que cooperaría con la formación de una comisión constitucional mientras estuviera bajo los auspicios de la ONU. El Gobierno sirio dijo entonces que daba la bienvenida a los resultados de Sochi pero no hizo ninguna mención a la comisión constitucional o el llamamiento a elecciones democráticas.

"De Mistura es un facilitador y no un mediador o un suplente de otras partes", ha defendido Soussan este martes.