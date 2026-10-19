Smotrich aboga por una "solución final" para la población palestina de Gaza

Archivo - El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha abogado este lunes por una "solución final" para la población de la Franja de Gaza.

"No quiero utilizar la expresión 'fomentar la emigración'. Creo que desde el punto de vista internacional es mejor llamarlo 'solución final y readaptación para el problema de los refugiados' 78 años después, en países árabes u otros", ha afirmado en una entrevista difundida este lunes.

Smotrich se ha lamentado asegurando que "la población de Gaza ha sido educada para odiar a Israel". "Por consiguiente, tenemos que atajar su esperanza. Eso implica tomar territorio, dejar Gaza como está y gradualmente animar a la gente a marcharse", ha argumentado.

El dirigente ultranacionalista ha destacado que no tienen "ambiciones imperialistas" para "conquistar Oriente Próximo". "No hemos iniciado ni una sola guerra en toda la historia del sionismo. Entramos en guerra porque no tenemos otra opción", ha resaltado.

En lo que respecta a Líbano, Smotrich ha defendido la anexión de "al menos" los territorios que ahora ocupa el Ejército israelí. "Si Hezbolá vuelve atacar, seguiremos hasta Beirut. Y si ataca otra vez, entonces iremos incluso más allá", ha advertido.

Además ha justificado la anexión porque la frontera actual "no es defendible". "Topográficamente nosotros estamos en el valle y Hezbolá, en los terrenos elevados. ¿Qué problema hay en explicar a (Donald) Trump que necesitamos fronteras que se puedan defender?", ha argumentado.

Smotrich ha apoyado al presidente estadounidense con vistas a las próximas elecciones legislativas de medio mandato. "Quiero que Trump sea fuerte y gane en Estados Unidos porque es un buen presidente para Israel. Quiero que el Partido Republicano tenga éxito y continúe dirigendo Estados Unidos", ha apelado.

A nivel regional, ha pedido "reforzar la alianza" con Grecia "contra Pakistán, Turquía y los países que están en nuestra contra" y en particular ha mencionado la necesidad de mantener la superioridad militar con respecto a Ankara. "Turquía tiene una armada muy, muy grande y tenemos que analizarlo. No quiero profundizar, si no le importa", ha declarado.

Sobre Arabia Saudí, ha pedido "respeto". "Creo que Israel no debe dar nada a Mohamed bin Salmán hasta que él nos dé algo a cambio. Creo que le estamos dando cosas. No quiero profundizar, (pero) opino que es un error", ha señalado. "No quiero que Bin Salmán se nos enfrente una y otra vez, nos escupa y más tarde quiera que le sigamos dando cosas", ha añadido.