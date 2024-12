Somalilandia se desentiende del acuerdo de reconciliación entre Etiopía y Somalia

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El estado separatista somalí de Somalilandia se ha desentendido del acuerdo de reconciliación alcanzado esta semana entre Etiopía y Somalia para poner fin a meses de tensión por un pacto previo alcanzado entre las autoridades etíopes y somalilandesas que el Gobierno somalí entendió como una afrenta a su soberanía nacional.

El acuerdo del 1 de enero entre Etiopía y Somalilandia garantizaba a los etíopes acceso al mar a cambio de reconocer la existencia de Somalilandia como república independiente. La mediación turca ha conseguido apaciguar los ánimos de un conflicto que amenazaba con acabar enquistado.

Las partes, bajo los auspicios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, han reconocido la importancia de que Etiopía tenga acceso al mar y se respete, al mismo tiempo, la integridad territorial de Somalia, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

Por ello, se han comprometido a "abandonar sus diferencias" y a iniciar negociaciones a finales del próximo mes de febrero --y que estas concluyan en un plazo de cuatro meses-- con el objetivo de lograr la "prosperidad común".

Sin embargo, el partido Wadani, máxima fuerza política de Somalilandia, ha restado importancia al acuerdo entre Etiopía y Somalia, y se ha limitado a anunciar el comienzo de un proceso de revisión de este pacto antes de adoptar nuevos pasos a seguir.

"El acuerdo de Ankara no tiene nada que ver con nosotros. Son dos países y nosotros somos Somalilandia. Si ellos están de acuerdo, son dos países hermanos. Es normal que se pongan de acuerdo y hablen entre ellos, pero esto no tiene nada que ver con nosotros", ha manifestado el portavoz de Wadani, Mohamed Fará, a BBC Africa.

"Nosotros no hemos visto el acuerdo que han firmado Somalia y Etiopía. Cuando sea visto y estudiado, si es de interés para Somalilandia, trabajaremos en ello. Y si no es de nuestro interés interés, pues no trabajaremos en ello. Pero primero vamos a ver, y luego tomaremos una decisión", ha añadido.