Steve Bannon augura un "gran" futuro a la nieta de Le Pen

Publicado 10/03/2018 22:34:52 CET

LILLE (FRANCIA), 10 Mar. (Reuters/EP) -

Steve Bannon, antiguo asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, ha participado este sábado en el congreso del Frente Nacional, el partido más importante de la extrema derecha francesa y ha augurado un "gran" futuro a Marion Marechal-Le Pen, la nieta del fundador del partido, Jean-Marie Le Pen, una "estrella ascendente".

Bannon ha sido el invitado estrecha del congreso del Frente Nacional. "No es solo una estrella ascendente de la derecha en Francia. Es de las personas más impresionantes del mundo entero", ha afirmado Bannon.

Bannon ha comparecido en rueda de prensa conjunta con la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, tía de Marechal-Le Pen. Al ser interrogada sobre el discurso de Bannon sobre su sobrina, Le Pen ha denunciado el intento de la prensa de enfrentarlas.

"No comprenden que defendemos las mismas ideas en educación ella y en política yo", ha apuntado. "Me preguntan cómo me siento por las cosas buenas que has dicho de Marion, a lo que yo respondo: me gustan", ha apostillado. Bannon ha respondido "a eso lo llamamos 'fake news'".

Antes de la rueda de prensa, Bannon se ha dirigido al congreso del Frente Nacional y les ha asegurado que la historia está de su parte y que al final vencerán. "Lo que he aprendido es que sois parte de un movimiento mundial más grande que Francia, más grande que Italia, más grande que Hungría, más grande que todos nosotros", ha argumentado.

"No he venido aquí para enseñar. He venido a Europa como un observador, para aprender", ha señalado, al tiempo que ha mencionado las recientes elecciones en Italia como un ejemplo de la ola populista ascendente.

Bannon fue destituido como asesor de Trump en agosto, aunque sigue hablando con el presidente y defiende la política del mandatario. Bannon fue clave en la confección del discurso de "América primero".