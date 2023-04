Stoltenberg afirma que la OTAN no ha discutido con Finlandia el despliegue de tropas

Archivo - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg - Europa Press/Contacto/Valeria Mongelli - Archivo

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este martes que Finlandia y la OTAN no han discutido por el momento el despliegue de tropas aliadas en el país escandinavo, que ingresa oficialmente este martes en la Alianza Atlántica como su 31º aliado y cuya entrada implica que el bloque militar duplicará la frontera común con Rusia.

En declaraciones antes de la reunión de ministros de Exteriores aliados en Bruselas, el jefe político de la OTAN ha insistido en que el despliegue de tropas en Finlandia no ha estado en las conversaciones con Helsinki previas a su adhesión, pese a que con su entrada la OTAN cuenta con un aliado que tiene más de 1.300 kilómetros de frontera y pasa a duplicar el lindero con Rusia.

La Alianza Atlántica cuenta con batallones de combate multinacionales en todos los países del frente oriental, esto es Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría y Bulgaria, si bien al ser preguntado por esta opción, Stoltenberg ha aparcado la cuestión y la ha suscrito a una decisión de las autoridades finlandesas.

"Es una decisión finlandesa. No habría tropas de la OTAN sin su consentimiento, en muchos países hay ejercicios, presencia naval y aérea pero no hay bases permanente y esto no ha sido una cuestión hasta el momento en las conversaciones con Finlandia", ha argumentado.

Stoltenberg ha recalcado que se trata de un paso "histórico" de Helsinki que responde a la actitud agresiva de Rusia frente a sus vecinos, con la invasión de Ucrania. "Cuando vieron que Putin no solo amenazaba a Ucrania sino a cualquier país en Europa que quería tomar sus propias decisiones, decidieron unirse a la alianza", ha explicado.

"La OTAN es más fuerte y Finlandia es más seguro al formar parte de una alianza en la que garantizamos la seguridad de los aliados", ha señalado, indicando que la OTAN es una organización defensiva y con el ingreso de Finlandia se evita posibilidades de fallos de cálculo de Moscú.

Estas declaraciones llegan antes de una cita marcada por el ingreso de Finlandia en la Alianza, ya que se convertirá en el 31º aliado de la OTAN, una vez Turquía ha culminado el proceso de ratificación.

Antes del encuentro se formalizará el ingreso con una ceremonia en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica en Bruselas. En el acto participará el presidente finlandés, Sauli Ninisto, y se izará la bandera finlandesa que pasará a estar junto a la del resto de aliados. A continuación, Finlandia se sentará ya como miembro de pleno derecho en la reunión.

A su llegada al encuentro, el ministro de Defensa finlandés, Antti Kaikkonen, ha señalado que se trata de un "gran día" para Finlandia y para la OTAN aunque ha lamentado que el paso no sea conjunto con Suecia, cuya tramitación sigue bloqueando Ankara aduciendo falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo kurdo.

Sobre si Finlandia acogerá tropas aliadas en su territorio, Kaikkonen ha indicado que ahora debe discutir su participación en la OTAN pero ha apuntado que el país será un aliado activo en la organización.

Preguntado por la entrada de Suecia en la OTAN, el ministro de Exteriores lituano, Gabrielus Landbergis, ha asegurado que la próxima cumbre de líderes aliados en Lituania debe ser el momento en el que la OTAN complete el proceso de ingreso y pueda izar la bandera de Suecia como miembro de pleno derecho. A su juicio eso marcaría una reunión "exitosa" en Vilna, por lo que ha pedido a Turquía que "no arruine la cumbre".