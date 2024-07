Stoltenberg dice que estaba informado del viaje de Orbán a Moscú y subraya que no representa a la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca (archivo) - Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool via CN



Recuerda que todos los aliados han reconocido a Rusia como "agresor"

BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado este viernes que estaba informado del viaje del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, a Moscú, donde se ha reunido con el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha subrayado que "por supuesto" no ha representado a la OTAN en este encuentro.

Stoltenberg ha admitido así que estaba al tanto de la visita de Orbán, a diferencia de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Charles Michel, respectivamente. Desde ambas instituciones, distintas fuentes han apuntado que el viaje de Orbán a Moscú se ha preparado por iniciativa propia y sin consultarlo con nadie en Bruselas.

"Lo importante es que todos los aliados están de acuerdo en que Rusia es el agresor y responsable de la guerra y que la integridad territorial y la soberanía de Ucrania deben ser respetadas", ha apuntado el secretario general de la OTAN en la rueda de prensa previa a la cumbre de aliados que se celebrará entre el 9 y el 11 de julio en Washington, donde Stoltenberg espera que Orbán comparta más detalles de su visita.

No obstante, el ex primer ministro noruego sí ha reconocido "algunas diferencias" en cuanto a la forma de proporcionar apoyo a Ucrania, ya que, según ha recordado el propio Stoltenberg, Hungría ha "declarado claramente" que no quiere respaldar el compromiso financiero y militar de los aliados.

"La buena noticia es que hemos encontrado la manera de acomodarnos y tratar esta cuestión, de modo que Hungría no participará en la asistencia de seguridad de la OTAN a Ucrania y no se destinará dinero húngaro a la ayuda financiera a Kiev", ha agregado, en referencia al acuerdo suscrito entre ambos para evitar que Orbán bloquee los esfuerzos de los aliados.

Pese al peso mediático de los movimientos del primer ministro húngaro, fuentes aliadas piden no "sobredimensionar" su papel porque su impacto político real es "prácticamente nulo" y, aunque reconocen que genera una situación "incómoda" e "indeseable", consideran que no se trata de un país "determinante" ni de una figura política que vaya a marcar la línea de la OTAN, sino más bien lo contrario.

La UE, por su lado, ha cerrado filas par censurar lo que Budapest ha definido como "misión de paz" pero sobre el que el bloque comunitario ha querido dejar claro que no se produce en nombre de la UE, pues Orbán ha aprovechado que Hungría ostenta la presidencia semestral del Consejo para enmarcar su visita en este contexto, pese a que este liderazgo rotatorio no otorga al país que lo ostenta ninguna potestad como representante del bloque.